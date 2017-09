Renaultin visio auton asemasta vuonna 2030 on Symbioz

Renault Symbioz.

Renault-Nissan allianssi nousi kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla maailman suurimmaksi autonvalmistajaksi ohittaen niin Toyotan kuin Volkswagen Groupin. Yhtenä menestyksen peruskivenä on pidetty kykyä nähdä tulevaisuuteen. Sen takia Renault on Euroopan ykkönen sähköautoissa niin henkilö- kuin pakettiautoissa.

Suomessa Renault kasvattaa tasaisesti suosiotaan. Ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana Renault-henkilöautoja on rekisteröity 14,8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten markkinoilla, jotka ovat viime vuoden tasolla. Renaultin suosituin malli on ollut uudistunut Clio, jonka rekisteröinnit ovat kasvaneet melkein kolmanneksella viime vuoteen verrattuna.

Renaultin näkemys siitä, miten auto yhdistyy elämään on Symbioz. Sähköllä toimiva autonomisesti liikkuva auto on suunniteltu integroitumaan täydellisesti ekojärjestelmään.

-Auton käyttötapamme on muuttumassa. Jo nyt auto on enemmän kuin tapa liikkua paikasta toiseen. Auto on täynnä tekniikkaa ja siitä on tulossa interaktiivinen henkilökohtainen tila, joka yhdistää matkustajat myös toisiin autoihin, ihmisiin ja kaikkeen ympärillä olevaan. Katsoessamme tulevaisuuteen vuoteen 2030, arvioimme energiaa käytettävän tehokkaammin, minkä lisäksi yhdistettävyys ja autonominen ajaminen ovat kehittyneet tasolle, joka parantaa elämänlaatuamme, sanoo Thierry Bolloré, visionääri, Groupe Renault.

Symbioz-konsepti tähtää tulevaisuuteen vuoden 2030 tienoille. Renault on lisäksi kehittänyt esittelyauton, jonka ominaisuudet saadaan käyttöön vuoden 2023 vaiheilla. Tuo koemalli esitellään medialle tämän vuoden lopulla, jolloin on myös mahdollisuus koeajaa sitä.