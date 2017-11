S-sarjassa kolme uutta moottoria ja 48 V:n sähköjärjestelmä

Mercedes-Benz lanseeraa uudessa S-sarjassa peräti kolme uutta moottoria: 6-sylinterisen rivimoottorin uudet diesel- ja bensiinivaihtoehdot sekä kaksoisahdetun V8-bensinimoottorin. Ensiesittelynsä Euroopassa saa myös integroitu 48 voltin sähköjärjestelmä sekä käynnistysmoottorin ja generaattorin yhdistävä ISG.

S-sarjan myötä esitellään uusi kuusisylinterinen rividieselmoottori kahtena tehovaihtoehtona. S 350 d:ssä voimanlähde kehittää 210 kW huipputehon, S 400 d:ssä puolestaan 250 kW. Jälkimmäisessä versiossa kyseessä on Mercedes-Benzin historian kaikkien aikojen tehokkain sarjatuotantohenkilöauton dieselmoottori. Polttoaineenkulutus jää kuitenkin 5,2 litraan/100 km ja CO2-päästöt 135 grammaan/km. Molemmat moottorivaihtoehdot ovat Suomessa myynnissä vain nelivetoisina 4Matic-malleina.

Vaikka teho on kasvanut, kulutus on pienentynyt jopa 6 prosenttia. Uuden rivimoottorin erikoisominaisuuksia ovat porrastettu, kulhomainen palotila, kaksivaiheinen ahtaminen ja ensimmäistä kertaa myös pakoventtiilien nousun Camtronic-säätöjärjestelmä. Moottorissa on alumiinilohko ja teräsmännät. Sylinteriseinämissä käytetään Mercedesin F 1-moottoreista tuttua kitkaa vähentävää Nanoslide-pinnoitetta. Pakokaasujen takaisinkierrätys toimii monitieperiaatteella, ja moottorin yhteyteen sijoitettu pakokaasujen jälkikäsittely on ensimmäistä kertaa yhdistetty muuttuvaan venttiilien ajoitukseen. Moottori on suunniteltu täyttämään myös tulossa olevat päästömääräykset.

Uusissa bensiinirivimoottoreissa ensiesitellään älykäs rinnakkaisahtojärjestelmä ja ISG-käynnistysmoottori-generaattori. Nämä yhdessä takaavat erinomaisen tehotuoton ilman minkäänlaista turboviivettä. Rinnakkaisahtojärjestelmään kuuluu Twin Scroll-tyyppinen pakokaasuahdin ja alemmilla moottorin pyörintänopeuksilla moottorin täyttöä avustava sähköinen ahdin.

S-sarjan uusi kaksoisahdettu kahdeksansylinterin turbovoimanlähde kuuluu maailman taloudellisimpiin V8-bensiinimoottoreihin, sillä kulutus on vähentynyt 6–10 prosenttia. Tarjolla on kaksi tätä moottoria käyttävää malliversiota: S 560 4Matic sekä Mercedes-Maybach S 560 4Matic. Kulutuksen vähentämiseksi moottorinohjaus siirtää puolet sylintereistä lepotilaan venttiilien Camtronic-säätöjärjestelmän avulla, kun moottorin kuormitus on pieni. Moottorin erityispiirteenä turboahtimet sijaitsevat sylinteririvien V-muodon sisällä. Uusi V8 kehittää 345 kW:n tehon ja se voidaan yhdistää molemmissa malliversioissa 4Matic-nelivetoon.

Moottorivalikoiman huipulla on S 600:n V12-moottori, jonka suurin teho on 390 kW. Mercedes-Maybach S S 650:n uusi 12-sylinterinen voimanlähde kehittää 463 kW:n huipputehon ja 1000 Nm:n väännön. S-sarjan AMG-mallistossa on kaksi vaihtoehtoa: Mercedes-AMG S 63 4Matic+ 4-litraisella V8-kaksoisturbolla (450 kW) sekä Mercedes-AMG S 65 12-sylinterisellä moottorilla (463 kW ja 1000 Nm).

Kaikissa uuden S-sarjan malliversioissa (lukuun ottamatta 12-sylinterisiä moottoreita) teho välitetään pyörille 9G-Tronic-automaattivaihteiston kautta. 9G-Tronic on maailman ensimmäinen 9-vaihteinen automaattivaihteisto premium-luokan takaveto-, neliveto-, hybridi- tai plug-in-hybridiautoihin. Vaihteisto mahdollistaa miltei huomaamattomat vaihdot. Rakenne on kompakti ja kevyt, joten vaihteisto ei vaadi paljonkaan asennustilaa. Silti se kykenee välittämään jopa 1000 newtonmetrin vääntövoiman moottorilta pyörille.

Uuden S-sarjan S 450- ja S 500 -malliversioissa on integroitu 48 voltin sähköjärjestelmä. Sen lisäksi uutuutena esitellään integroitu käynnistysmoottori ja generaattori (ISG).

48 V:n järjestelmä tuo kaivatun kolmannen vaihtoehdon vakiintuneen 12 V:n järjestelmän ja sähköautojen vaatiman korkeajännitejärjestelmän väliin. Suurjännite edellyttää erityisiä varotoimia sähköturvallisuuden suhteen, joten se sopii vain harvojen komponenttien virransyöttöön. Perinteisen 12 V:n järjestelmän teho on puolestaan rajallinen, kun monipuolistuvien apulaitteiden tehovaatimukset kasvavat. 48 V:n järjestelmä ei kuitenkaan korvaa 12 V:n järjestelmää vaan täydentää sitä.

Sähkön 48 V:n järjestelmään generoi moottorin ja vaihteiston väliin asennettu ISG-käynnistysmoottori-vaihtovirtageneraattori. Perinteisen 12 V:n järjestelmän vaatima sähkö syötetään 48V­–12V-jännitemuuntajan avulla. Autossa on edelleen myös 12 V:n akku, mutta sen koko on pienentynyt. Kun akkujen kokonaiskapasiteetti on kuitenkin huomattavasti kasvanut, esimerkiksi pysähdyksissä olevan auton ilmastoinnin ylläpitoon on käytössä enemmän sähköenergiaa kuin aikaisemmin.

48 V:n järjestelmän mukanaan tuomia etuja: