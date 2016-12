Seat Atecalle tunnustusta Autobest-kisassa

Seat Ateca.

Seat Ateca on arvioitu "Parhaaksi ostettavaksi autoksi Euroopassa 2017". Yksi autoalan arvovaltaisimmista palkinnoista tuo Seatille kansainvälistä tunnettavuutta. Seat on historiansa suurimman mallistouudistuksen edessä, sillä se tuo markkinoille neljä uutta mallia vain 18 kuukauden aikana: jo aikaisemmin esitellyt Ateca ja Leon sekä vuonna 2017 tulevat Ibiza ja täysin uusi crossover-malli Seat Arona.

-Atecan tarkoituksena on olla Seatin käännekohta. Tulemme markkinoille uuteen segmenttiin tuotteella, joka tarjoaa asiakkaillemme erinomaisen ajokokemuksen ja edustaa merkkimme DNA:ta esimerkillisesti. Ateca auttaa meitä koko brändin nostamisessa seuraavalle tasolle. Tämä palkinto vahvistaa, että olemme oikealla tiellä, kertoo Seatin toimitusjohtaja Luca de Meo.

Autobest-kilpailun tuomaristo toi esiin useita tekijöitä, jotka siivittivät Seat Atecan voittoon ja Euroopan parhaaksi ostettavaksi autoksi: muotoilu, mukavuus, ajo-ominaisuudet, vastinetta rahoille sekä myynti- ja huoltoverkosto.

Autobest-kilpailussa auton täytyy edustaa parasta valintaa, ostokriteereillä mitattuna, suurimmalle osalle Euroopassa olevista asiakkaista. Valinnan tärkeimpinä perusteina pidetään hintaa, monikäyttöisyyttä sekä huoltoverkostoa ja varaosajakelua. Suunnittelu ja uudet teknologiat, kuten kuljettajaa avustavat järjestelmät, ovat myös tärkeitä arviointikriteereitä.

Euroopan Autobest 2017 -palkinnon valitsivat 31 auto- ja liikennetoimittajan raati, jossa on edustajia 31 eri maasta. Autobest-tuomaristo on suurin itsenäinen autoalan tuomaristo maailmassa eri maiden edustajien lukumäärällä mitattuna. Suomea tuomaristossa edustaa IS Auton tuottaja Tommi Lempinen. Autobest-palkintoja jaetaan tänä vuonna kahdeksassa eri kategoriassa.