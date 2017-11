Skoda julkaisi Kodiaq Scoutien hinnat - neliveto aina mukana

Skoda jatkaa katumaasturikampanjaansa. Uusi Skoda Kodiaq Scout erottuu massasta erityisen muotoilunsa ansiosta. Auto on 4 706 mm pitkä, siinä on jopa seitsemän istuinta ja oman kokoluokkansa suurimmat sisätilat ja kookkain tavaratila.

Auton vakiovarusteisiin lukeutuvat muiden muassa Offroad-tila, joka säätää elektroniset alustajärjestelmät automaattisesti näppäimen painalluksella, huonontien paketti sisältäen pohjan ja moottorin alapuolisen suojuksen, pysäköintitutka edessä ja takana, sekä ajoasetuksen valinta (Eco, Normal, Sport, Individual ja Snow), joka vaikuttaa moottorin, automaattivaihteiston, ohjaustehostuksen ja ilmastointilaitteen ohjaukseen. Snow-ajoasetus mukauttaa ABS-jarrujen, ASR-vetoluistoneston ja mukautuvan vakionopeuden säätimen ACC sekä moottorinohjauksen toiminnan lumisilla tai muutoin liukkailla teillä ajamiseen.

Tarjolla neljä moottorivaihtoehtoa, joiden tehot ovat 110 - 140 kW (150 - 190 hv):

1.4 TSI / 110 kW (150 hv) 4×4 DSG: huippunopeus 194 km/h, kiihtyvyys 0 - 100 km/h 9,9 sekuntia, polttoaineen kulutus: kaupunki 8,4 l / 100 km, maantie 6,2 l / 100 km, EU-yhdistetty 7,1 l / 100 km, CO2-päästö 163 g/km

2.0 TSI / 132 kW (180 hv) 4×4 DSG: huippunopeus 207 km/h, kiihtyvyys 0 - 100 km/h 8,0 sekuntia, polttoaineen kulutus: kaupunki 9,0 l / 100 km, maantie 6,3 l / 100 km, EU-yhdistetty 7,4 l / 100 km, CO2-päästö 170 g/km

2.0 TDI / 110 kW (150 hv) 4×4 DSG: huippunopeus 194 km/h, kiihtyvyys 0 - 100 km/h 9,9 sekuntia, polttoaineen kulutus: kaupunki 6,7 l / 100 km, maantie 5,1 l / 100 km, EU-yhdistetty 5,7 l / 100 km, CO2-päästö 149 g/km

2.0 TDI / 140 kW (190 hv) 4×4 DSG: huippunopeus 210 km/h, kiihtyvyys 0 - 100 km/h 8,6 sekuntia, polttoaineen kulutus: kaupunki 6,6 l / 100 km, maantie 5,3 l / 100 km, EU-yhdistetty 5,7 l / 100 km, CO2-päästö 150 g/km

Kaikissa Skoda Kodiaq Scout -malleissa on vakiona neliveto yhdistettynä DSG-vaihteistoon. Nelivedon sydän on elektronisesti ohjattu monilevykytkin, joka on asennettu painonjakauman kannalta suotuisasti takavetopyörästön eteen, toisin sanoen heti nivelakselin takapäähän. Nelivetojärjestelmän kytkeytymiset tapahtuvat erittäin nopeasti ja nerokkaasti tarpeen mukaan. Ohjainlaite määrittää kummallekin akselille optimaalisen voimanvälityksen. Vetopidon menettäminen estyy auton ajotilanteisiin reagoivalla ohjainlaiteohjauksella. Normaalissa ajotilanteessa, etenkin kun autossa on vähän kuormaa ja ajetaan verrattain tasaisilla nopeuksilla, monilevykytkin välittää moottorin voiman taloudellisesti lähes vain etupyörille.