Skoda Octavia RS 245 on malliston uusi suorituskykyinen sporttiversio

Skoda Octavia RS 2017.

Skodan historian tehokkain Octavia julkaistaan lähiaikoina. Uuden Skoda Octavia RS 245 -mallin moottori kehittää tehoa 180 kW (245 hv), mikä on 11 kW (15 hv) enemmän kuin edeltänyt tehokkain RS-malli. Suorituskykyinen uusi Octavia RS on saatavissa sekä Liftback- että Combi-versiona. Malli esitellään Geneven 87. kansainvälisessä autonäyttelyssä maaliskuussa. Kooltaan perheautojen kokoluokkaan sijoittuva urheilullinen Octavia RS kiihtyy 0–100 km/h vain 6,6 sekunnissa (Combi 6,7 sekunnissa), ja huippunopeus on elektronisesti rajoitettu lukemaan 250 km/h.

Lyhennettä RS käytettiin ensimmäisen kerran kilpa-autoissa vuonna 1974. Vuoden 2000 jälkeen lyhennettä on käytetty Skoda-automalliston urheilullisten automallien nimissä. Tähän mennessä Skoda Octavia RS -mallia on valmistettu yli 200 000 kappaletta, joista 100 000 on ollut vuonna 2013 esiteltyä kolmannen sukupolven Octaviaa.