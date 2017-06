Suomalaiset käyttävät autojaan säästeliäästi – suurin osa ajaa alle 15 000 kilometriä vuodessa

Suomalaisista autotalouksista noin 60 prosentilla on vain yksi auto. Kaksi autoa tai enemmän on noin 40 prosentilla talouksista. Suomalaisten autoille kertyy ajokilometrejä vuoden aikana verrattaen vähän. Noin 60 prosenttia vastaajista kertoo, että ykkösautolla ajetaan enintään 15 000 kilometriä vuodessa. Yhtä pieniä kilometrilukemia kertyy jopa 80 prosentille kakkosautoista.

Varsinaisia autoilutalouksia ovat ne, joissa autoja on enemmän kuin yksi. Kun autoja on kaksi tai enemmän, myös ykkösauton mittarissa on suuremmat lukemat kuin yhden auton talouden ainoassa kulkupelissä. Ajokilometrejä kertyy eniten hyvätuloisille sekä talouksiin, joissa asuu lapsia.

Vastaajista, joiden taloudessa yhteenlasketut vuosittaiset bruttotulot ovat 75 000 euroa tai enemmän, 65 prosenttia kertoo ykkösautolle kertyvän vähintään 15 000 ajokilometriä vuodessa. Kun talouden yhteenlasketut bruttotulot ovat 35 000 - 50 000 euroa vuodessa, samoihin kilometrilukemiin ykkösautolla yltää noin 40 prosenttia vastaajista.

Lapsiperheissä autot ovat ahkerammassa käytössä. Hieman yli puolet vastaajista, joiden taloudessa asuu myös lapsia, kertoo ajokilometrejä kertyvän ykkösautolle vuoden aikana 15 000 tai enemmän. 35–44-vuotiaista vastaajista lähes puolet kertoo, että taloudessa on useampi kuin yksi auto ja heistä noin puolet ilmoittaa käyttävänsä kakkosautoa lasten kuljettamiseen.

Kyselyn toteutti POP Vakuutuksen toimeksiannosta tutkimusyhtiö M3 Research huhtikuussa 2017. Kyselyyn osallistui 1000 suomalaista aikuista eri puolilta Suomea, iältään 18−65-vuotta.