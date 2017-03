Tällainen on uusi Hyundai i30 Wagon

Tänä vuonna Geneven kansainvälinen autonäyttely toimii näyttämönä uuden sukupolven Hyundai i30 Wagonin esittelylle. Uusi i30-perheen jäsen noudattaa viisiovisen mallin muotoilua, mutta lisää siihen monikäyttöisyyttä.

-Muotoiltu, kehitetty, testattu ja valmistettu Euroopassa. Uuden sukupolven Hyundai i30 edustaa Hyundain DNA:ta Euroopassa, kertoo Thomas A. Schmid, Hyundai Motor Europen operatiivisten toimintojen johtaja.

-Uusi i30 kehitettiin kaikille ihmisille sopivaksi autoksi. Se on enemmän kuin yksi malli – se on kokonainen autoperhe, johon kuuluu neljä korityyppiä, joilla jokaisella on oma erityinen luonteensa. Ne kuuluvat yhteen johdonmukaisen, ajattoman muotoilunsa avulla. Uuden i30 Wagonin myötä esittelemme nyt seuraavan korityypin, joka tarjoaa tyylikkyyttä ja monikäyttöisyyttä kaikille.

Wagonin pituus on 4,585 m (5-ovinen 4,340 m) ja korkeus 1,465 m (1,475 m). Auton 1,795 m leveys ja 2,650 m akseliväli ovat samat kuin viisiovisissa malleissa.

Asiakkaat voivat tehdä valinnan kolmen bensiinimoottorin ja yhden 1,6-litraisen turbodieselin välillä. Diesel-moottorista on tarjolla kaksi eri tehoversiota. Wagon on saatavissa Hyundain uudella ahdetulla nelisylinterisellä 1,4 T-GDi -bensiinimoottorilla, joka kehittää 140 hevosvoimaa. Kolmesylinterinen 1,0 T-GDi on 120 hevosvoimainen. Alustavat Hyundai i30 Wagon-mallien yhdistetyt polttoaineenkulutukset ovat 3.6 – 5.8 l/100km.