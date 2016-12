Tämän auton luvataan vetoavan sekä sydämeen että mieleen

Mercedes-Benz E-sarjan coupe.

-Selkeän puhdaslinjainen uusi E-sarjan Coupémme vetoaa sekä sydämeen että mieleen, Mercedes-Benzin tutkimus- ja kehitysjohtaja Prof. Dr Thomas Weber sanoo.

-Coupén eloisa urheilullisuus tarjoaa hienostuneen ajoelämyksen, hän luonnehtii teknologialtaan E-sarjan sedaniin pohjautuvaa uutuusmallia.

Mercedes-Benzin uuden E-Coupén pituus on kasvanut malliuudistuksessa 123, leveys 74 ja korkeuskin 32 milliä. Auto on suunniteltu neljälle matkustajalle, joilla on käytössään aikaisempaa selvästi väljempi matkustamo.

E-Coupén moottorivalikoimassa on aluksi neljä malli: E 220 d, E 200, E 300 sekä E 400 4Matic. Kaikkien moottorin yhteydessä on vakiovarusteena 9G-Tronic-automaattivaihteisto.

Ensimmäiset autot saadaan Suomeen kevättalvella ja hinnasto julkaistaan ensi vuoden alussa.