Tammikuussa rekisteröitiin 12 742 uutta henkilöautoa, mikä on 8,0 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammikuussa.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin tammikuussa 1 440 ja viime vuoden tammikuuhun verrattuna määrä kasvoi 25,3 prosenttia.

Pakettiautojen tavoin myös kuorma-autojen rekisteröintimäärä kasvoi viime vuodesta. Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin 355. Linja-autoja ensirekisteröitiin tammikuussa 53 kappaletta.



Viime vuonna ensirekisteröityjen uusien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat 120,6 g/km ja pakettiautojen 169,3 g/km. Henkilöautoilla päästöt ovat vähentyneet edellisvuodesta 2,4 prosenttia ja pakettiautoilla 4,6 prosenttia. Tarjolla olevien automallien keskipäästöt ovat alentuneet merkittävästi ja vähäpäästöisten autojen valikoima on kasvanut viime vuosien aikana. Hiilidioksidipäästöjen määrää ovat vähentäneet autonvalmistajia koskevat sitovat EU:n raja-arvot uusille henkilöautoille.

Käytettynä maahantuotujen henkilöautojen hiilidioksidipäästöt olivat viime vuonna 187 g/km, eli yli 50 prosenttia suuremmat kuin uutena ensirekisteröityjen autojen. Käytettynä maahantuotujen autojen keski-ikä on noin 9 vuotta. Autot edustavat selvästi keskimääräistä suurempaa kokoluokkaa, sillä Suomessa 9 vuotta sitten ensirekisteröityjen autojen keskipäästöt olivat huomattavasti alemmat, keskimäärin 163 g/km. Käytettynä maahantuotujen autojen keskimääräiset CO2-päästöt ovat alentuneet viimeisen 9 vuoden aikana vain 5 %, vaikka autoveron ympäristöohjausta on kiristetty. Uusien autojen päästöt ovat laskeneet samaan aikaan yli 26 %.

Katumaasturien suosio jatkoi vuonna 2016 kasvuaan. Viime vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista 22,5 % oli katumaastureita. Vuonna 2015 vastaava osuus oli hieman alle 20 %. Erityisesti keskikokoisten katumaasturien kysyntä on kasvanut. Suhteellisesti myös suurimman kokoluokan katumaasturien kysyntä on viime vuonna kasvanut selvästi. A- ja B-segmentin autojen osuus ensirekisteröinneistä on hieman vähentynyt. Vähenemän taustalla on osittain vuoden 2015 romutuspalkkiokokeilu, jonka yhteydessä kuluttajat hankkivat erityisesti pienikokoisia autoja.