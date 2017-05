Tarkistitko kesärenkaidesi kunnon?

Rengasvalmistajat muistuttavat tyypillisesti keväisin kesärenkaiden kunnon merkityksestä. Muistuttaminen ei ole turhaa, sillä tyypillisessä suomalaisessa kesäsäässä eli vesisateella renkaiden kunto korostuu entisestään. Erityisesti matala urasyvyys heikentää ajoturvallisuutta merkittävästi. Tekniikan Maailma teki saman havainnon testatessaan (TM 16/2016) kesärenkaiden jarrutusmatkoja. Jarrutusmatkoja testattiin märällä tiellä 80 kilometrin tuntinopeudella.

Testin mukaan kuluneen, urasyvyydeltään kaksimillimetriä olevan renkaan jarrutusmatka on noin 12 metriä pidempi kuin uuden kesärenkaan. Käytännössä se tarkoittaa että kuluneella renkaalla ajettaessa jarrutusmatka on noin kolme auton mittaa pidempi kuin uudella renkaalla, jossa urasyvyyttä on seitsemän millimetriä. Vauhtia oli vielä 45 km/h kohdassa, jossa auto pysähtyi uusilla renkailla. Testissä mukana ollut uusi talvirengas eli pehmeä kitkarengas ei pärjännyt sadekelillä edes loppuun ajetulle kesärenkaalle.

Jotta autoilijoiden olisi helppo tarkkailla renkaidensa uransyvyyttä, Nokian Renkaat on kehittänyt turvallisuutta parantavan yksinkertaisen keksinnön: renkaiden kulumis- ja vesiliirtovaroittimen. Renkaan keskipinnan kulumisvaroitin (Driving Safety Indicator, DSI) ilmaisee uransyvyyden. Numerorivistöstä voi tarkistaa jäljellä olevan kulutuspinnan millimetreinä. Numerot häviävät yksitellen sitä mukaa, kun rengas kuluu. Vesiliirtovaroitin muistuttaa kasvaneesta vesiliirtoriskistä. Vesiliirtovaroittimen pisara häviää, kun urasyvyyttä on jäljellä vähemmän kuin 4 mm. Varoittimet löytyvät kaikista Nokian Hakka -kesärenkaista.

Nokian Renkaat teki tarkistuslistan, jonka avulla voi arvioida omien kesärenkaiden kuntoa: