Tehokkain Porsche Panamera Sport Turismo -malli on nyt ladattava

Porsche laajentaa hybridivalikoimaansa tuomalla Panamera Sport Turismo -mallistoon tehokkaan uuden plug-in-hybridin. Uudessa Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo -lippulaivamallissa on nelilitrainen V8-moottori, joka tuottaa sähkömoottorin avustamana tehoa 680 hv (500 kW) ja vääntää vahvimmillaan 850 Nm – jopa vain vähän tyhjäkäyntinopeutta suuremmilla kierroksilla. Tämän ansiosta Panamera Turbo kiihtyy nollasta sataan kilometriin tunnissa peräti 3,4 sekunnissa ja saavuttaa 310 km/h:n huippunopeuden.

NEDC-testisyklin mukainen kulutus on vain 3,0 l / 100 km. Lisäksi uusi Sport Turismo kulkee pelkällä sähköllä jopa 49 kilometriä, joten lyhyet ajomatkat käyvät täysin päästöttömästi. Uutuusmalli on segmentissään poikkeuksellinen auto muutenkin kuin suorituskykynsä ja taloudellisuutensa ansiosta, sillä suuri takaluukku, matala lastausreuna, entistä suurempi tavaratila ja 4+1 istumapaikkaa takaavat toimivuuden myös arkikäytössä.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo tilauskirjat on jo avattu. Hinnat alkavat Suomessa 216 560,32 eurosta sisältäen arvonlisäveron ja maakohtaisen varustelun. Kattava vakiovarustelu pitää sisällään muun muassa sähköisellä kallistuksenvakautuksella ja Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) -toiminnolla varustetun PDCC Sport -alustansäätöjärjestelmän, Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) -jarrut, 911 Turbo -tyyliset 21 tuuman vanteet, Power Steering Plus -ohjaustehostuksen, Sport Chrono Package -varustepaketin ja lisäilmastoinnin. Kaikkien yli 440-hevosvoimaisten Panamera Sport Turismo -malliversioiden tavoin uudessa lippulaivamallissa on myös kolmikammioinen mukautuva ilmajousitus yhdistettynä jousituksen aktiiviseen PASM-hallintajärjestelmään.