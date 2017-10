Toyota lanseeraa maailmanlaajuisen ”Start Your Impossible” -liikkeen

Toyota Motor Corporation (Toyota) on lanseerannut maailmanlaajuisen ”Start Your Impossible” -liikkeen, jonka tavoitteena on inspiroida Toyotan työntekijöitä, kumppaneita ja asiakkaita sekä yhdistää heitä yrityksen perusarvoihin. Aikana, jolloin teknologiaan ja ympäristöön liittyvä kehitysnopeus kiihtyy, ”Start Your Impossible” kertoo Toyotan sitoutumisesta tukemaan yhä osallistavamman ja kestävämmän yhteiskunnan, jossa kaikilla on mahdollisuus haastaa oma mahdottomansa, rakentumista.

Toyota kokee liikkuvuuden ulottuvan autoilun ulkopuolellekin: se on haasteiden ylittämistä ja unelmien toteuttamista. ”Start Your Impossible” -liike heijastaa näitä arvoja ja korostaa yhtiön tavoitetta tarjota liikkuvuuden vapautta kaikille.

-Lähestyäksemme tätä haastetta, haluamme jakaa tämän ajattelutavan kaikkien sidosryhmiemme, myös asiakkaittemme kanssa, sanoi Toyotan pääjohtaja Akio Toyoda.

Kutomakonevalmistajana aloittaneen yrityksen perustamisesta lähtien Toyotaa on ohjannut sitoutuminen yhteiskunnan toimintaan. Pitkän historiansa aikana se on kasvanut uudistushaluiseksi johtajaksi, joka on mahdollistanut ajoneuvotekniikan sähköistymisen suuressa mittakaavassa 20 vuotta sitten kehitetyn Prius-hybridiauton myötä. Polttokennoauto Toyota Mirai on nyt vastaavassa roolissa. Toyota näkee vaihtoehtoiset voimanlähteet, automatisoidut autot, palveluliikenteen ja robotiikan merkittävinä mahdollisuuksina liikuttaa ihmisiä ja kehittää yhtiötä.

Maailmanlaajuisena Olympia- ja Paralympiakilpailujen yhteistyökumppanina Toyota pyrkii urheilun kautta tukemaan rauhallisen yhteiskunnan kehittymistä ilman syrjintää, ja sitoutuu liikkuvuuden kautta luomaan kestävää kehitystä. Toyota ja Olympialaiset jakavat jatkuvaan parantamiseen ja ihmisten kunnioitukseen liittyvät yhteiset arvot. Olympialaiset tuovat koko maailman kokoon ystävyyden ja yhteenkuuluvuuden hengessä juhlistamaan ihmisten kovimman potentiaalin toteutumista.

-Kautta historian, Toyota on tehnyt mahdottomasta mahdollista innovaation ja intohimon kautta, haastamalla aina määritelmän mahdottomasta. Tänään autoteollisuus on keskellä merkittävintä muutoskauttaan – ja Toyota jatkaa sitoutumistaan yhä parempien autojen valmistamiseen. Yhtä tärkeänä osa-alueena kehitämme ratkaisuja joiden myötä autamme ihmisiä nauttimaan elämästään, ja teemme osamme yhä paremman yhteiskunnan luomiseksi seuraavaksi 100 vuodeksi ja siitä eteenpäinkin. Tämän toteutumiseksi meidän täytyy unelmoida perinteisten ajoneuvojen yli ja kehittää uudenlaisia liikkumisen muotoja jotka ylittävät tämän päivän rajoitteet ja ratkaisevat huomisen ongelmat. Me jaamme tämän unelman ja hengen jatkuvasta parantamisesta omat rajansa päivittäin haastavien Olympia- ja Paralympiaurheilijoiden kanssa. Toivon että Olympia- ja Paralympiakilpailut luovat mahdollisuuden jokaiselle Toyotan kanssa tekemisissä olevalle mahdollisuuden haastaa oman mahdottomansa ja ylittää rajoitteensa.

Ensimmäisenä Olympialaisten ja Paralympialaisten liikkuvuuskumppanina Toyota pyrkii tarjoamaan liikkuvuuspalveluja ja logistista osaamista. Ensimmäinen ”Start Your Impossible”-filmi, nimeltään ”Mobility for All”, esittelee kuljetusratkaisuja, seuraavan sukupolven liikkuvuutta ja edistyksellisiä teknologioita. Jatkossa ”Start Your Impossible” tulee sisältämään myös työntekijöihin, jälleenmyyjiin ja kuluttajiin keskittyneitä ohjelmia. Yhteistyötä pyritään jalostamaan myös Toyota Mobility Foundationin kanssa. Se on perustettu keskittymään kaupunkikaupunkiliikenteen haasteisiin ja laajentamaan liikkuvuuden mahdollisuutta kaikille ihmisille, uuden sukupolven ratkaisujen inspiroimana.