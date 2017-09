Toyotalla kaksi pääteemaa Frankfurtin autonäyttelyssä

Hybriditekniikan yhä kasvava menestys antaa Toyotalle hyvän syyn laajentaa tarjontaansa entisestään. C-HR Hy-Power concept on Toyotan eurooppalaisen muotoiluyksikön (European Design Centre, ED2) aikaansaannos. Sen tarkoitus on painottaa C-HR -mallin tunteisiin vetoavaa ja voimakasta olemusta, vihjaten samalla Toyotan hybridivaihtoehtojen laajenemista merkin ydinmallistossa.

Toyotan kestävyyttä ja luotettavuutta symbolisoivan Land Cruiserin historia on jo 65 vuotta pitkä. Tätä taivalta juhlistaa Frankfurtissa maailman ensi-iltansa saava uusi Land Cruiser. Se on tällä hetkellä luokkansa ainoa auto, jossa on erillisrunko.