Toyotan maailmanlaajuinen hybridimyynti ylitti 10 miljoonan rajan

Toyota Motor Corporationin kumulatiivinen hybridiautomyynti tavoitti 31.1.2017 jo 10 050 000 kappaleen määrän. Luku kertoo tämän yhä nopeammin yleistyvän teknologiaratkaisun voimasta alentaa kasvihuonekaasujen ja muiden päästöjen määrää merkittävästi.

Erilaisten ympäristöhaittojen lieventäminen on ollut yksi Toyotan päätavoitteista jo pitkään. Perustuen siihen tosiasiaan, että tavallista ympäristöystävällisemmät autot voivat todella muuttaa maailmaa jos niitä käytetään laajalti, Toyota on rohkeasti tuonut hybridimallejaan myyntiin maailmanlaajuisesti. Ensimmäinen Toyotan sarjatuotantoon otettu hybridimalli oli vuoden 1997 joulukuussa esitelty Prius. Siitä lähtien Toyotan hybridiautot ovat saaneet kaikilla markkina-alueilla erinomaisen vastaanoton asiakkailta. Viimeisimmän tasaluvun eli 10 miljoonan kappaleen rajapyykin saavuttaminen tapahtui vain yhdeksän kuukautta huhtikuussa 2016 täyttyneen yhdeksän miljoonan Toyota-hybridin myyntilukeman tavoittamisen jälkeen.

Kasvihuonekaasujen aiheuttamat ongelmat nousivat yhä vahvemmin keskusteluihin 1990-luvun lopulla, ja ensimmäisen sukupolven Prius oli Toyotan vastaus näihin haasteisiin. Kehitystyöstä vastannut tiimi oli vakuuttunut siitä, että hybridiauto olisi tärkeässä roolissa autoalan kehityksessä. Priuksesta tuli vuosien myötä niin suosittu, että siitä tuli tavallista ympäristöystävällisemmän auton synonyymi.

Toyota Hybrid System (THS) jalostui aiempaa tehokkaammaksi vuonna 2003, jolloin julkistettiin THS II -toteutus. Myöhemmin hybridiratkaisuja alettiin hyödyntää laajalti muissakin Toyotan valmistamissa automalleissa. Vuosi sitten esitellyssä neljännen sukupolven Priuksessa hyödynnetään Toyota New Global Architecturia (TNGA), joka mahdollistaa paitsi energiatehokkaan voimanlähteen tehokkaan sijoittelun, myös poikkeuksellisen hyvät ajo-ominaisuudet niille jotka haluavat hankkia nautinnollisen hybridiauton.

-Kun me lanseerasimme ensimmäisen Priuksen, juuri kukaan ei edes tiennyt mikä hybridi on. Sellaisella ajaneita kutsuttiin hörhöiksi tai vastaaviksi. Tänä päivänä, kiitos ensimmäisten rohkeiden asiakkaittemme, hybridimallimme ovat muuttuneet tuntemattomista valtavirran valinnoiksi, toteaa ensimmäisen Priuksen isänä pidetty Toyotan johtoryhmään kuuluva Takeshi Uchiyamada.

Toyota laskee että 31.1.2017 mennessä sen valmistamat hybridimallit ovat vähentäneet tavanomaisiin autoihin verrattuna noin 77 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Vastaava polttoainemäärä on noin 29 miljardia litraa. Yritys on asettanut itselleen lokakuussa 2015 ympäristötavoitteen (Toyota Environmental Challenge 2050), joka tähtää kaikkien auton tuottamien negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämisen lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä. Hybriditekniikka on keskeinen osa tätä päämäärää, koska se muuntuu varsin luontevasti tulevaisuuden täyssähkö- ja vetyautojen vaatimuksiin. Toyota on sitoutunut laajentamaan tavallista ympäristöystävällisempien automallien tarjontaa entisestään.