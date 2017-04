Audi Q5.

Audi juhlisti vuoden alussa erityistä saavutusta - San José Chiapan tehtaan tuotantolinjalta rullasi ulos kahdeksas miljoonas Audi quattro. Merkkipaalun saavuttanut auto on granaatinpunainen Audi Q5 2,0 TFSI quattro.

Ensimmäinen nelivetoinen Audi quattro tuli markkinoille vuonna 1980. Tämän hetken Audi-mallistossa quattro–neliveto on valittavissa jo yli sataan eri malliversioon. Quattro on vakiona Audi Q7:ssä, Audi A4 allroadissa, Audi A6 allroadissa, Audi A8:ssa, Audi R8:ssa sekä kaikissa S- ja RS-malleissa. Vuonna 2015 kaikista Audin valmistamista autoista 44 % oli varustettu quattro-nelivedolla. Quattro-nelivetojen suhteellinen osuus on korkein Audi Q5:ssä, joista quattroja oli noin 262 000 kappaletta. Quattroja myydään erityisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Venäjällä, Saksassa quattroja myytiin 122 048 kappaletta.