Uuden Ibizan kansainvälinen debyytti Geneven autonäyttelyssä

Geneven autonäyttely on suuri tapahtuma koko autoteollisuudelle ja vuonna 2017 se on todella erityinen Seatille. Keskipisteenä on viidennen sukupolven uusi Seat Ibiza, espanjalaismerkin myydyin malli, jota on myyty yli 5,4 miljoonaa kappaletta.

-Seat on nyt vakaassa ja kasvavassa vaiheessa ja teemme töitä ollaksemme toimialamme dynaamisin organisaatio, sanoo Seatin hallituksen puheenjohtaja Luca de Meo.

-Uusi Seat Ibiza on brändille iso loikka eteenpäin ja todellinen käännekohta tämän kokoluokan autossa.

Aiemmin esiteltiin jo Seatin ensimmäinen SUV-malli, Seat Ateca ja päivitetty Leon. Uusia malleja on edelleen tulossa, esimerkkinä kompakti crossover Arona. Uuden Ibizan lanseeraus aloittaa Seatilla myös kaupallisesti erityisen vuoden: yhtiö jatkaa kasvuaan jo viidettä vuotta peräkkäin ja myynnin kasvu tammikuussa oli maailmanlaajuisesti 16,5 prosenttia.

Espanjalaisvalmistajan nopein katuautomalli, kaikkien aikojen tehokkain Seat, Leon Cupra on myös esillä Seatin osastolla Genevessä. Huomiota herättävintä on sen 300 hevosvoiman moottori 380 Nm vääntömomentilla ja kiihtyvyys nollasta sataan 4,9 sekunnissa.

300 hevosvoiman Leon Cupran rinnalla esittelyssä on mattaharmaa malli, jossa on hiilikuituisia ja esteettisiä kuparinvärisiä yksityiskohtia. Malli on uusi Seat Leon Cupracer Evo 17, TCR International -sarjaan tarkoitettu kilpa-auto.