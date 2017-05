Uuden Skoda-katumaasturimallin nimi on Karoq

Škodan uuden katumaasturimallin nimi on Karoq. Nimen ja sen kirjoitusasun alkuperä on Alaskan etelärannikon saarella elävän Alutiiq-alkuperäiskansaheimon kielessä. Uuden kompaktin katumaasturimallin nimellä Skoda jatkaa Kodiaq-nimellä aloittamaansa nimilinjaa. Näin on syntynyt yhdenmukainen nimistö Škodan nykyisille ja tuleville katumaasturimalleille. Skoda Karoq saa ensiesittelynsä Tukholmassa 18. toukokuuta.

-Skoda Karoq on muotoilultaan täysin uudenlainen katumaasturi, joka erinomaisesti vahvistaa automerkkimme kehitystä ja asemaa. Tämä uusi katumaasturimalli on looginen seuraava vaihe Škodan katumaastureiden strategiassa, toteaa Škodan pääjohtaja Bernhard Maier.

-Skoda Karoq herättää kiinnostuksen ainutlaatuisella merkki- ja tuoteidentiteetillä sekä Škodalle tyypillisillä vahvoilla ominaisuuksilla. Lisäksi Karoq tuo uuden, tunteisiin vetoavan muotokielemme kompaktiin katumaasturimaailmaan, Maier lisää.

Myyntiin uutuusmalli tulee loppuvuodesta 2017.