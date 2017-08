Uuden Volkswagen Polon ennakkomyynti alkoi

Uusi Volkswagen Polo GTI näyttää sisätiloiltaan tältä.

Kuudennen sukupolven Volkswagen Polo jatkaa mallin menestystarinaa. Suomessa ennakkomyynti alkaa 1,0-litran bensiinimoottoreilla teholuokissa 55 kW (75 hv) ja 70 kW (95 hv). Volkswagen Polo 1,0 TSI 70 kW (95 hv) manuaalivaihteistolla varustetun mallin yhdistetty kulutus on 4,4 l/100 km ja CO2-päästöt ovat 101 g/km.

Uusi Volkswagen Polo on suurin Polo koskaan. Polo on 4 053 mm pitkä ja akseliväli on 94 mm pidempi edelliseen malliin verrattuna. Tavaratila on kasvanut 280 litrasta 351 litraan. Volkswagen Polo on rakennettu Volkswagen-konsernin uudelle MQB A0 -alustarakenteelle. Uusi Volkswagen Polo on aina neliovinen.

Suomen maahantuontiohjelmassa on neljä bensiinimoottoria ja kaksi dieselmoottoria teholuokissa 55 kW (75 hv)–147 kW (200 hv). Bensiinimoottorivalikoimaan kuuluu myös jo Volkswagen Golfista tuttu 1,5 TSI EVO 110 kW (150 hv) -moottori, joka saapuu Suomeen myöhemmin vuonna 2018. Huippuversio on puolestaan 2,0 TSI 147 kW (200 hv) GTI -malli, jonka vaihteistona toimii kuusivaihteinen DSG-automaattivaihteisto.

Uuden Volkswagen Polon hinnat alkavat 15 704,95 eurosta (Volkswagen Polo, Trendline, 1,0 55 kW (75 hv).