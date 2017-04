Uudet isot Volvot nousivat suosituiksi taksipiireissä

Volvon uusi 90-sarja on ottanut ykköspaikan taksirekisteröinneissä ja on nyt Suomen suosituin taksimalli. Alkuvuonna Volvo S90/V90 -mallista on rekisteröity yhteensä 132 taksia.

- Volvo on pitkään ollut taksi-yrittäjien suosiossa ja malliuudistuksemme on vahvistanut Volvon haluttavuutta entisestään. Olemme iloisia ja kiitollisia taksi-yrittäjien osoittamasta luottamuksesta, sanoo Volvo Car Finlandin toimitusjohtaja Lasse Ahlstedt.

Bilian taksimyyntiin erikoistunut myyjä Timi Hietanen löytää helposti syyn menestykseen.

- Volvon istuin on tietenkin jo käsite ja autoilijalle merkittävä yksittäinen varuste, mutta tärkeintä on, että palvelun kokonaisuus ja jälkimarkkinointi on toimiva. Uuden mallin myötä auto koetaan kaikilta mitoiltaan riittäväksi ja sen lisäksi täytyy sanoa, että auton ulkonäkö, sekä sisältä että päältä, on puhuttanut enemmän kun koskaan aikaisemmin, sanoo Hietanen.

Uusi Volvo -mallisto vetoaa myös muihin kuin taksi-autoilijoihin. Myös Vuoden Auto Suomessa 2017 -tittelin voittanut Volvo S90/V90 -mallia on alkuvuonna rekisteröity yhteensä 1085 kpl. Tämän lisäksi V90 Cross Country -autoja on rekisterissä 57 kpl. Malliston yhteenlasketut 1142 rekisteröintiä oikeuttavat mallitilastossa peräti kolmanteen sijaan – edellään ainoastaan Skoda Octavia 1881 kpl ja Nissan Qashqai 1739 kpl.