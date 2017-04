Uudistunut Mercedes-Benz Tourismo RHD maksimoi matkustusmukavuuden

Mercedes-Benz Tourismo RHD on hallinnut vuosia Euroopan turisti- ja tilausajobussien markkinoita. Nyt taustapeilistä näkyy jo tämän ylistetyn linja-auton seuraaja, kun Mercedes-Benz paljastaa ensimmäiset yksityiskohdat uudesta Tourismo RHD:stä. Malli on uudistettu täysin, jotta se vastaisi paitsi matkustajien tarpeisiin, myös taloudellisuuden ja turvallisuuden yhä kiristyviin vaatimuksiin. Uusi Tourismo RHD nähdään ensimmäistä kertaa julkisuudessa BusWorld Kortrijk -messuilla lokakuussa Belgiassa.

Tourismo RHD on edelleen räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden mukaisesti, mutta kaikki muu onkin uutta. Neljä mallia ja kolme koripituutta alle 12-metrisestä aina 14-metriseen saakka takaavat, että uusi Tourismo kattaa laajasti linja-autoilun ”business-segmentin” käyttötarpeet ja -kohteet. Termiin sisältyvät kaikki linja-autoyrittäjille ja -yrityksille tärkeät käyttökohteet käytännöllisestä shuttle bus -autosta aina pitkän matkan turisti- ja tilausajobusseihin saakka.

Tourismo RHD:n monikäyttöisiä mahdollisuuksia parantavat edelleen monipuoliset moottorivaihtoehdot. Ne alkavat kompaktista ja kevyestä, 6-sylinterisestä Mercedes-Benz OM 936 -rivimoottorista, jonka iskutilavuus on 7,7 litraa. Moottori tuottaa 260 kW (354 hv) tehon. Moottorimalliston huipulla on tuttu 10,7-litrainen OM 470 -moottori, josta tehoa löytyy 335 kW (456 hv). Tourismoon on lisäksi tarjolla kaksi ohjaamovaihtoehtoa, ja auton matkustamoa voidaan yksilöidä tilaajan ja käyttäjien tarpeiden mukaisesti.

Muotoilultaan auto on täysin uudistunut. Keulan design sekä kylkien muotojen ja linjojen välinen leikittelevä vuoropuhelu on Mercedes-Benziä tyypillisimmillään. Uusi Tourismo RHD edustaa onnistuneesti tähtimerkille olennaista form and function -suunnittelufilosofiaa.