Uusi Audi A7 Sportback on sporttinen luksusluokkalainen

Audi A7 Sportback edustaa Audin uutta muotoilukieltä ja lunastaa konseptiautojen muotoilulupaukset. Uusi Audi A7 Sportback on uudentyyppinen Gran Turismo, jossa yhdistyvät dynaaminen muotoilu, systemaattinen digitalisointi, urheilullinen ajokokemus ja monipuolinen tilasuunnittelu.

Sisustus yhdistää muotoilua ja teknologiaa ainutlaatuisella tavalla. Uuden Audi A7 Sportbackin sisustus hämmästyttää futuristisella lounge-ilmapiirillään. Sisätilakonseptia hallitsee neljä avainarvoa: edistyksellisyys, urheilullisuus, intuitiivisuus ja hienostuneisuus. Kaikki värit, verhoilumateriaalit ja kuvioinnit korostavat uutta estetiikkaa, perusversiosta design-valikoimaan, S line -ulkonäköpakettiin ja erityisen hienostuneeseen Velcrona-nahkaan. Lisävarusteena saatava tunnelmavalaistus korostaa sisätiloja ja säätää tunnelmaa.



10,1 tuuman ylänäyttö (yhdessä MMI navigation plus -paketin kanssa) on kallistettu kohti kuljettajaa. Tumman taustan ja grafiitinharmaan kehyksen ansiosta se sulautuu suljettuna lähes täysin taustaansa. Käyttöliittymä ilmestyy näkyviin välittömästi, kun auton ovet avataan. Näytön ulkoinen olemus on yksinkertaistettu ja ytimekäs, jolloin koko näytön sisältö on nopeasti havaittavissa.



Kaikki Audi A7 Sportbackissa käytetyt moottorivaihtoehdot on saatavana uudella kevythybridijärjestelmällä (MHEV), joka lisää mukavuutta ja tehokkuutta. V6-moottoreiden kanssa käytetään 48 voltin sähköjärjestelmää. Hihnalla toimiva laturin ja startin yhdistelmä (BAS) lataa litium-ioniakkua jopa 12 kW:n teholla jarrutuksen yhteydessä. 55–160 kilometrin tuntinopeudessa A7 Sportback voi rullata vapaalla moottori sammutettuna, kun MHEV-järjestelmä huolehtii sähköjärjestelmästä. Moottori käynnistyy tarvittaessa nopeasti ja huomaamattomasti BAS-laturi-käynnistysmoottorin avulla.



Uusi Audi A7 Sportback saapuu markkinoille 3,0 V6 TFSI -bensiinimoottorilla. V6 TFSI -bensiinimoottori tuottaa 250 kW tehoa ja 500 Nm vääntöä. Audi A7 kiihtyy 0–100 km/h 5,3 sekunnissa ja saavuttaa huippunopeuden 250 km/h. Audi A7 55 TFSI:n yhdistetty polttoaineenkulutus on 6,8 l/100 km ja CO2-päästöt ovat 154 g/km (NEDC). Myöhemmin tarjonta täydentyy kuusi- ja neljäsylinterisillä bensiini- ja dieselmoottoreilla.



Uusi Audi A7 Sportback valmistetaan Neckarsulmin tehtaassa Saksassa.



Uusi Audi A7 Sportback saapuu Suomen keväällä 2018. Hintoja ei ole vielä vahvistettu.