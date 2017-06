Uusi Hyundai i30 Wagon on nyt ennakkomyynnissä

Maaliskuussa Geneven kansainvälisessä autonäyttelyssä esitelty Hyundai i30 Wagon on saapumassa Suomeen täydentämään kasvavaa i30-perhettä. Hyvän vastaanoton saanut viisiovinen i30 ja nyt esiteltävä i30 Wagon saavat vielä syksyllä seurakseen i30 fastback-mallin sekä i30 N -mallin.

Muotoiltu, kehitetty, testattu ja valmistettu Euroopassa. Uuden sukupolven Hyundai i30 edustaa Hyundain DNA:ta Euroopassa, kiteyttää Hyundai Motor Europen operatiivisten toimintojen johtaja Thomas A. Schmid.

Suomessa lähes puolet uuden Hyundai i30 -kokoisista autoista on farmareita, joiden ostajat arvostavat ennen kaikkea monikäyttöisyyttä ja suurta tavaratilaa. Uusi i30 Wagon vastaa toiveisiin, sillä sen tavaratila on takaistuimen ollessa käytössä yli kuudensadan litran kokoinen (602 l, VDA 211). Kun takaistuin taitetaan eteen kasvaa tila 1 650 litran vetoiseksi (VDA 214). Monikäyttöisyyttä lisää omalta osaltaan moneen osaan jaettu lisätila tavaratilan lattian alla.

Hyundai i30 Wagonissa on vakiona lisäksi kattokiskot, joiden avulla saadaan lisää kuljetuskapasiteettia. Classic-mallia lukuunottamatta kaikissa malleissa on tavaratilan ja matkustamon väliverkko, joka lisää turvallisuutta. Style-varustelutason myötä tavaratilaan tulee myös kiskoilla liikuteltava tilanjakaja, joka auttaa sijoittamaan kaiken kuljetettavan napakasti.

Kolmannen sukupolven i30-perhe on muotoiltu Hyundai Motor Europen teknisessä tuotekehityskeskuksessa Saksan Rüsselsheimissa, valmistettu Nošovicessa Tšekissä ja testattu Nürburgringillä Saksassa. Uusi i30 perustuu infrastruktuurille, jota Hyundai Motor Company on kehittänyt Euroopassa viimeisten 25 vuoden ajan. Koko i30-mallistolla on viiden vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta. Takuu sisältää myös tieturvan sekä määräaikaishuoltojen välillä tehtävät kausitarkistukset.

Hyundai i30 Wagonin hinnat alkavat 1,4 Classicin 20 790 eurosta. Comfort-varustetason kanssa bensiinimoottori on 1,0 T-GDI ja hinta 24 390 euroa. Dieselmoottorilla varustettuna i30 1,6 CRDi Classicin saa hintaan 22 990 euroa. Hyundai i30 Wagonin ennakkomyynti on käynnistynyt ja asiakastoimitukset alkavat kesäkuun lopulla.