Uusi lataushybridi Prius liikkuu sähköllä noin 50 kilometriä

Uusi Toyota Prius.

Täysin uuden Toyota Prius Plug-in lataushybridin sähköinen toimintamatka on nyt yhdellä latauksella yli 50 km.

Toyota toi vuonna 2012 ensimmäisenä autonvalmistajana myyntiin verkkovirralla ladattavan hybridiauton. Nyt esiteltävä uuden sukupolven Toyota Prius Plug-in sai Euroopan ensi-iltansa syyskuussa 2016 Pariisin autonäyttelyssä. Tehdas on reagoinut tehokkaasti asiakkailta neljän vuoden aikana saatuun palautteeseen.

Toyota on sitoutunut madaltamaan koko mallistonsa hiilidioksidipäästöjä 90 % eli tiputtamaan ne kymmenesosaan. Prius Plug-in on yksi askel kohti tuota tavoitetta, jonka saavuttamista tukevat myös muut hybridimallit sekä tulevaisuudessa sähkö- ja vetyautomallit.

Uutuusmallissa jo itsessään ennätyksellisen energiatehokkaan hybriditekniikan taloudellisuutta ja pakokaasupäästötasoja madaltaa verkkolatausmahdollisuus, joka mahdollistaa tyypillisten arkiajojen ajamisen niin haluttaessa pelkällä sähköenergialla. Latausenergian loputtua auto toimii yhtä taloudellisesti kuin parhaat Toyota-hybridiautot, mahdollistaen vielä yli 1 000 kilometrin ajon ilman tankkaus- tai lataustarvetta. Hinnat alkavat 39 898 eurosta.

Uusi lataushybriditoteutus takaa taloudellisuuden. Uudessa tekniikkatoteutuksessa hybridiyksikön molemmat sähkömoottorit voivat osallistua auton liikuttamiseen, jolloin suurin sähköajoon saatavilla oleva teho on kasvanut 83 % ollen nyt 68 kW (92 hv). Puhtaan sähköajon toimintamatkaa on kasvatettu yli 50 kilometriin, ja sähköajon maksinopeus on nyt 135 km/h edellismallin 85 km/h sijaan.

Akkukapasiteettia on kaksinkertaistettu 8,8 kWh:n, mutta akun massa on kasvanut vain 50 % (nyt 120 kg). Alustava EU-direktiivin mukainen yhdistetyn ajon kulutus on 1,0 l/100 km. Sitä vastaavat CO2-päästöt ovat 22 g/km. Suurin latausteho on kasvanut 3,3 kilowattiin, eli 65 % aiempaa suuremmaksi. Tämän ansiosta täyteen lataus tapahtuu Mennekes-pistokkeella kahdessa tunnissa.

Sähköajon käytettävyyttä lisää huomattavasti ilmalämpöpumppu, jonka avulla matkustamoa voidaan lämmittää energiatehokkaasti polttomoottoria käynnistämättä aina -10 C lämpötiloihin saakka. Latauksen aikana akustoa lämmitetään pakkaskeleillä niin, ettei niiden tarjoama kapasiteetti pienene merkittävästi talviolosuhteissakaan.

Suomessa Prius Plug-in mallia tarjotaan kahdella eri varustetasolla: Active ja Solar, jossa aurinkokenno osallistuu sähköntuotantoon. Active-varustetasoon on saatavilla Teknologia- ja Premium-lisävarustepaketit.

Hybrideillä on vahva asema Toyotan henkilöautomyynnistä Suomessakin. Viime vuonna niitä rekisteröitiin Suomeen 4 223 kpl, joka tarkoittaa 30,6 % osuutta merkin kokonaisrekisteröinneistä.