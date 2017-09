Uusi Seat Arona saapuu jälleenmyyjille marraskuussa

Seat Arona.

Uusi Seat Arona esiteltiin suurelle yleisölle Frankfurtin autonäyttelyssä. Nyt Seat Aronan myynti on alkanut Suomessa. Auton hinnat alkavat 18 988,06 eurosta (1,0 EcoTSI Reference 70 kW (95 hv), manuaalivaihteisto).

Seat Arona on kompaktin kokoluokan SUV, joka on rohkeasti muotoiltu ja se tarjoaa monipuoliset yksilöintimahdollisuudet.

Tarjolla on kuusi uutta taloudellista moottoria: kolme TSI-bensiinimoottoria teholuokissa 70 kW (95 hv), 85 kW (115 hv) ja 110 kW (150 hv). Myöhemmin mallisto täydentyy kahdella TDI-dieselmoottorilla teholuokissa 70 kW (95 hv) ja 85 kW (115 hv). Vuonna 2018 saataville tulee myös täysin uusi 1,0 TGI 66 kW (90 hv) maa-/biokaasumoottori.

Tarjolla on moottorista riippuen joko viisi- tai kuusivaihteinen manuaalivaihteisto tai seitsemänvaihteinen DSG-automaattivaihteisto. 1,5 EVO TSI -bensiinimoottori on tarjolla vain FR-varustelutasoon, ja se on aina varustettu kuusivaihteisella manuaalivaihteistolla.

Ensimmäiset uudet SEAT Aronat saapuvat Suomen SEAT-jälleenmyyjille marraskuussa.