Uusi Seat Ibiza on lanseerataan Suomessa kesäkuussa

Uusi Seat Ibiza.

Uusi Seat Ibiza on tilattavissa jo Suomessakin ja alkuun saatavilla on kuusi bensiinimoottorilla varustettua versiovaihtoehtoa. Ibizan mallivalikoima laajenee vuoden 2017 aikana kattamaan myös diesel- ja maa-/biokaasumoottorivaihtoehdot. Ibizan hinnat alkavat noin 15 000 eurosta, jolloin kyseessä on 1,0-litrainen (55 kW) 75 hevosvoimalla varustettu Reference-malli.

Muodonmuutoksen kokenut Uusi Seat Ibiza jatkaa Seatin historian suurinta malliuudistusta ja se on Volkswagen-konsernin ensimmäinen malli, jossa käytetään uutta modulaarista MQB A0 -alustaratkaisua. Uuden alustaratkaisun ansiosta Ibizan sisätilat ovat kasvaneet merkittävästi. Jalkatila takana on kasvanut 35 mm, pääntila edessä on kasvanut 24 mm ja takana 17 mm. Istuimet ovat 42 mm leveämmät kuin edellisessä mallissa. Tavaratila on kasvanut jopa 63 litraa ja on nyt 355 litraa. Myös äänieristyksen luvataan parantuneen merkittävästi.

Uusi Ibiza on saatavana neljällä eri varustelutasolla: Reference, Style, FR ja Xcellence. FR-varustelutaso on vaihtoehto urheilullisuutta kaipaavalle kuljettajalle ja Xcellence -varustelutaso tarjoaa mukavuutta, eleganssia ja älykästä teknologiaa.

Viidennen sukupolven SEAT Ibiza lanseerataan Suomessa kesäkuussa 2017.