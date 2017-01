Uusi Subaru Impreza on Vuoden Auto Japanissa.

Lokakuussa 2016 Japanissa ensiesitelty uusi Subaru Impreza on saapunut markkinoille ryminällä. Yli nelinkertaisesti myyntiodotukset ylittänyt uutuusmalli valittiin kaksi kuukautta lanseerauksesta Vuoden Autoksi 2016-2017 Japanissa.

Subarun uudelle globaalille perusrakenteelle ensimmäisenä rakennettu uusi Impreza on järjestyksessään toinen Subaru, jolle kunnia on myönnetty. Ensimmäisen kerran vastaavan tittelin voitti Subaru Legacy vuonna 2003.

Uusi Subaru Impreza on laadukkaampi ja turvallisempi auto, jonka ajo-ominaisuuksia on edelleen kehitetty dynaamisempaan suuntaan. Uusi Impreza on myös ensimmäinen Subaru, jonka vakiovarustukseen kuuluu muun muassa jalankulkijaa suojaava turvatyynyjärjestelmä.

Uusi Subaru Impreza rantautuu Eurooppaan vuoden 2018 alussa. Tätä ennen Subaru lanseeraa Suomessa Imprezan sisarmallin XV:n, joka on järjestyksessään toinen uudelle globaalille perusrakenteelle rakennettu uutuusmalli. Seuraavan sukupolven uusi Subaru XV saapuu Suomeen loppuvuodesta 2017.

Japanin Vuoden Auto 2016-2017 -kilpailuun osallistuneet automallit lanseerattiin Japanissa 1. marraskuuta 2015 ja 31. lokakuuta 2016 välisenä aikana. Automallia pitää olla valmistettu vähintään 500 kappaletta. Japanin Vuoden Auto -titteli on jaettu vuodesta 1980.