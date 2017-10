Uusi Toyota Land Cruiser tarjoaa hienostunutta tunnelmaa

Yli 65-vuotisen historian omaava Toyota Land Cruiser omaa mainiot neliveto-ominaisuudet, yhä hienostuneemman tunnelman ja matkustusturvallisuutta.

Land Cruiser on laajimmalle markkina-alueelle levittäytynyt Toyota-malli: sitä myydään yli 190 maassa. Sen huippuluokan maasto-ominaisuudet ovat tuoneet mallille kiven kovan maineen yhtenä maailman vahvimmista ja kestävimmistä nelivetoautoista. Se on segmenttinsä markkinajohtaja yli kymmenessä Euroopan maassa.

Uusi Land Cruiser kasvattaa mainetta entisestään tuoreella, nykyaikaisemmalla ja vankalla ulkonäöllään sekä hienostuneemmalla ja laadukkaammalla sisustallaan. Dynaaminen kyvykkyys ja käyttäjäystävällisyys ovat parantuneet sekä tie- että maastoajo-olosuhteissa.

Kuljettajanpaikalla viihtyvyyttä parantavat hyvä ergonomia ja hallintalaitteiden käytännöllinen sijoittelu. Uutta kojetaulua hallitsee suurikokoinen 8-tuuman näytöllä varustettu Toyota Touch® 2 with Go -multimediajärjestelmä. Optitron-mittariston keskellä on 4,2-tuuman monitoiminäyttö, jota ohjataan ohjauspyörän painikkeilla.

Matkustusmukavuutta parantavat esimerkiksi tuuletetut etuistuimet, lämmitettävät takaistuimet, tehokas automaatti-ilmastointi ja lämmitettävä tuulilasi. Länsi-Euroopassa Land Cruiserin voimanlähteenä on 130 kW / 177 hv tehoinen 2,8 D-4D -dieselmoottori. Muilla markkina-alueilla tarjolla on myös 2,7 VVT-i ja 4,0 VVT-i -bensiinivaihtoehdot.

Vertaansa vailla olevien maasto-ominaisuuksien avaimena toimii erittäin kestävä, rankoissakin oloissa alkuperäismitoissaan säilyvä erillisrunkorakenne. Helposti huollettava ja ylläpidettävä ratkaisu paitsi kestää vaurioitta, myös hillitsee korinliikkeitä ja takaa kuljettajalle hyvän auton hallittavuuden. Runkorakenteen ja jousituksen yhteispeli tekee Land Cruiserilla liikkumisen myös matkustajille miellyttäväksi, vaikka reitti ulottuisi kauas maanteiden ulkopuolelle.

Jopa kokemattomat kuljettajat saavat Land Cruiserista maastossa paljon irti. Avustusjärjestelmät tekevät siitä yhden teknisesti kehittyneimmistä, turvallisimmista, nautittavimmista ja helppokäyttöisimmistä nelivetoautoista maailmassa.