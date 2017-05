Uusi Volkswagen Crafter on saapunut Suomeen

Uusi Volkswagen Crafter.

Uusi Volkswagen Crafter tarjoaa varsin monipuolisen malliston. Uusi Crafter on muunneltavissa tarpeen mukaan: tarjolla on neljä perusmallia, kolme pituutta ja kolme kattokorkeutta. Saatavilla on etuveto, takaveto tai 4MOTION-neliveto, manuaalivaihteisto tai perinteinen 8-vaihteinen automaattivaihteisto. Saataville tulee myös ensimmäistä kertaa 4MOTION-nelivedon ja 8-vaihteisen automaattivaihteiston yhdistelmä. Eri vaihtoehtoja on yhteensä jopa 69.

Volkswagen Crafterin umpipakettiautomalliston hinnat alkavat 35 592,95 eurosta (2,0 TDI 75 kW (102 hv), manuaalivaihteisto). Volkswagen Crafter -alustapakettiautojen hinnat alkavat 34 577,21 eurosta (2,0 TDI 75 kW (102 hv) 35 alusta) ja Crafter 35 doppeli -alusta 4-h takapenkein version hinnat alkavat 50 625,76 eurosta. Lisäksi Crafter-mallisto laajenee automaattivaihteisilla ja 4MOTION-malleilla kevään ja kesän aikana.

Uuden Volkswagen Crafterin vakiovarusteisiin kuuluvat mm. ESP-ajonvakautusjärjestelmä, sähköiset lasinnostimet etuovissa, kauko-ohjattu keskuslukitus ja sisäkäyttöpainike tavaratilan lukitukselle, umpinaiset takapariovet vakiosaranalla sekä liukuovi oikealla. Lisäksi vakiovarusteena on radio Composition Audio Bluetooth-yhteydellä, Climatic-ilmastointi, ohjaamossa 1+2 istuimet, kuljettajan Comfort-istuin sisältäen kyynärtuen, korkeuden ja ristiseläntuen säädöt, kuljettajan ja etumatkustajien istuinlämmitys, vakionopeudensäädin ja automaattitoiminen lisälämmitin sekä sähkösäätöiset ja lämmitettävät peilit.

Uusi Volkswagen Crafter valmistetaan Volkswagen-hyötyautojen uudessa tehtaassa Wrzesniassa, Puolassa.