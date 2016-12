Uusi Volkswagen e-Golf tarjoaa jopa 300 km toimintamatkan

Volkswagen e-Golf.

Volkswagen ensiesitteli uusimman sukupolven täyssähköauton Volkswagen e-Golfin Los Angelesin autonäyttelyssä. Volkswagen e-Golf tarjoaa nyt enemmän voimaa, pidemmän toimintamatkan ja uusia ominaisuuksia. Uusi e-Golf kulkee nyt jopa 200 kilometriä tai enemmän yhdellä latauksella – riippuen tietysti ajotavasta ja ilmastoinnin käytöstä.

Uuden Volkswagen e-Golfin toimintamatka on NEDC-syklin mukaisesti mitattuna 300 kilometriä. Volkswagen tuo markkinoille uuden e-Golfin myötä litium-ioni-akun, jonka energiakapasiteettia on saatu lisättyä 24,2 kWh:sta 35,8 kWh:iin. Akku voidaan ladata 80 % saakka tunnissa käyttäen CCS-pikalatauspistoketta (DC, 40 kW). Mikäli lataus tapahtuu kotilatauspistokkeesta (AC, 7,2 kW) akku latautuu täyteen hiukan alle kuudessa tunnissa.

Sähkömoottori kehittää nyt 100 kW, joka on 15 kW enemmän kuin edeltävässä e-Golfissa. Samaan aikaan sähkömoottorin maksimivääntö on kasvanut 270 Nm:stä 290 Nm:iin. NEDC-syklin mukaisesti mitattuna yhdistetty sähkönkulutus on nollapäästöisenä 12,7 kWh/100 km. Volkswagen on parantanut myös e-Golfin tehokkuutta. Uusi neliovinen e-Golf kiihtyy nyt 0–100 km/h 9,6 sekunnissa ja sen huippunopeus on 150 km/h.

Volkswagen esitteli uuden Golfin vain muutama viikko sitten Berliinissä, Saksassa. Kaikki tärkeimmät uudessa Golfissa esitellyt toiminnallisuudet ovat saatavissa myös uuteen e-Golfiin.

Ensimmäiset uudet Volkswagen e-Golfit saapuvat Suomeen alkukesästä 2017. Hintoja ei ole vielä vahvistettu