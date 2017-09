Uusi Volkswagen T-Roc odottaa vielä hintoja

Uusi Volkswagen T-Roc, kompaktin kokoluokan crossover, yhdistää SUVin ominaisuudet ja hatchbackin dynaamisuuden. Volkswagen T-Roc edustaa uutta muotoilua: uraauurtavat linjat, coupémainen katto, selkeästi leveämpi auton etuosa ja dynaamiset mittasuhteet. Uusi Volkswagen T-Roc täydentää Volkswagenin SUV-mallistoa ja on selkeästi tunnistettavissa Volkswagenin mallistoperheen jäseneksi. Uusi Volkswagen T-Roc valmistetaan Setubalissa, Portugalissa.

Uusi Volkswagen T-Roc perustuu Volkswagen-konsernin MQB-alustarakenteelle, kuten Tiguan ja Atlas/Teramont. Kaikki kolme mallia jakavat saman perusrakenteen mutta niillä jokaisella on täysin oma itsenäinen korirakenne ja sisätilat. Volkswagen T-Roc on 4 234 mm pitkä (252 mm lyhyempi kuin Tiguan) ja sen akseliväli on 2 603 mm. Leveyttä T-Rocilla on 1 819 mm ja korkeutta 1 573 mm. Volkswagen T-Rocin leveys, joka on suhteellisesti isompi verrattuna aika matalaan kattorakenteeseen, korostaa auton dynaamisia mittasuhteita.

Suomen maahantuontiohjelmassa on kolme TSI-bensiinimoottoria ja kolme TDI-dieselmoottoria teholuokissa 85 kW (115 hv) – 140 kW (190 hv). Pienimmissä TSI- ja TDI-moottoreissa on aina kuusivaihteinen manuaalivaihteisto. Suuremmat TSI-bensiinimoottorit on puolestaan varustettu seitsemänvaihteisella DSG-automaattivaihteistolla. Volkswagen T-Rocin 1,5 TSI EVO ja 2,0 TDI 110 kW (150 hv) versioihin on saatavilla myös 4MOTION-neliveto ja DSG-automaattivaihteisto, dieselmoottorin yhteydessä myös manuaalivaihteisto. T-Rocin 4MOTION-nelivetomalleissa on myös aina 4MOTION Active Control -järjestelmä ajoprofiilin valinnalla. Valittavana on viisi eri profiilia: Comfort, Normal, Sport, Eco ja Individual.

Suomen Volkswagen-jälleenmyyjille uudet Volkswagen T-Rocit saapuvat vuoden vaihteessa.

Hintoja ei ole vielä vahvistettu.