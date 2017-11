Uutta C4 Cactusta markkinoidaan mukavuuden uutena standardina

Pariisissa esiteltiin viikko sitten maailman ensi-illassa täysin uudistunut Citroën C4 Cactus. C4 Cactus tulee markkinoille rohkeasti mukavuus edellä. Siihen kulminoituu nykypäivässä Citroënin pitkä osaaminen mukavuuden tuomisessa malleihinsa. Autossa on myös ensimmäistä kertaa Euroopassa käytetty Citroënin uutta mukavuusjousitusjärjestelmää.

Perinteisen faceliftin sijaan Citroën on uusinut C4 Cactus -mallinsa lähes täysin. Täysin uusi Citroën C4 Cactus korvaa niin edeltäjänsä kuin aiemman Citroën C4 -mallin.

Uusi Citroën C4 Cactus on puhtaasti mukavuuslähtöinen auto, johon kulminoituu nykyajassa Citroënin pitkä historia mukavuuden edelläkävijänä ja kehittäjänä. Siinä missä muut autovalmistajat keskittyvät valmistamaan urheilullisia ja dynaamisia autoja, haluaa Citroën erottautua puhtaasti mukavuuslähtöisten autojen valmistajana.

Uusi C4 Cactus esittelee Euroopassa ensimmäistä kertaa kaksi ainutlaatuista keksintöä. Toinen näistä on Citroënin uusi mukavuusjousitus, Progressive Hydraulic CushionsTM, jossa iskunvaimentimiin on lisätty hydrauliset tyynyt, jotka vaimentavat iskunvaimentimien ulos- ja sisäänjoustoja lisäten ajo- ja matkustusmukavuutta. Uusi mukavuusjousitus vaimentaa tehokkaasti tien epätasaisuudet ja muhkurat. Toinen ensiesittelyssä oleva ominaisuus ovat C4 Cactuksen nojatuolimaiset, äärimmäisen mukavat istuimet. Istuimiin on saatu aikaan pehmeys ja mukavuus istumistuntuman silti muuttumatta löysäksi. Ajoasento pysyy ryhdikkäänä ja istuin on napakka.

Mukavuutta ja turvallisuutta lisäävät autoon saatavat 12 ajoavustinta, joita on uudessa Citroën C4 Cactuksessa yhteensä 7 enemmän kuin edeltäjässään.

Uusi Citroën C4 Cactus on saanut saman puhtaan, voimakkaan ja ilahduttavan ulkoilmeen, kuin Citroënin edelliset uutuudet, uusi C3 ja C3 Aircross. Ulkomitoiltaan malli säilyy edelleen kompaktina ja lähes aiemmissa mitoissaan. Ensimäisen C4 Cactuksen mukana tutustuttiin Citroëonin kylkien Airbump-suojiin. Ne pysyvät C4 Cactuksen mukana yhä edellen, joskin ovat madaltuneet. Personointimahdollisuuksia on C4 Cactuksessa yhteensä 31 eri ulkovärien ja välipakettien yhdistelmiä muunnellen.

Sisätiloissa C4 Cactuksen ohjausnäyttö on haluttu säilyttää pitkälle samanlaisena kuin edeltäjässään. Tyyli on pidetty puhaana ja yksinkertaisena.

Moottorivaihtoehtoja on seitsemän; neljä eri PSA:n PureTech teknologian bensiinimottoria: PureTech 82 manuaalivaihteisena, PureTech 110 manuaali- ja automaattivaihteisena sekä PureTech 130 manuaalivaihteisena. Dieselmottoreita tulee kolme; BlueHDi 100 manuaalivaihteisena ja BlueHDi 120 manuaali- ja automaattivaihteisena.

Yleisölle uusi Citroën C4 Cactus esitellään ensimmäisen kerran Brysellin autonäyttelyssä tammikuussa 2018. Suomessa tämä mukavuuden uudelle tasolle nostava auto saadaan myyntiin keväällä 2018.