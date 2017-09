Varo vesiliirtoa – näin ajat turvallisesti syksyn sadekeleillä

Suomen syksy tietää paitsi pimeneviä iltoja niin yleensä myös vesisadetta. Äkkinäiset kuurot ja teille kertyvät lätäköt saattavat aiheuttaa autoilijoille tukalia tilanteita, jos auto joutuu holtittomaan vesiliirtoon. Vesiliirto uhkaa erityisesti urissa ja kaarteissa, joissa vettä voi kertyä useita senttejä renkaan ja tien väliin. Sadekelillä voi ajaa kuitenkin huoletta, kunhan huomioi muutaman perusasian.

Vesisateella kaksi asiaa on ylitse muiden, ajonopeus ja renkaiden kunto. Kun vesi lentää ja alla on kuluneet renkaat, on ensimmäiseksi syytä laskea nopeutta.

- Kaatosade ja huonot renkaat ovat huono yhdistelmä. Toisaalta hyväkään rengas ei pelasta vesiliirrolta, jos ajonopeus on liian suuri. Kovalla sateella nopeutta voi joutua laskemaan jopa 15 – 20 km/h, jotta rengaskuvio ehtii pumpata kaiken veden pois renkaan kosketuskohdan ja tienpinnan välistä, opastaa Nokian Renkaiden teknisen asiakaspalvelun päällikkö Matti Morri.

Renkaiden kunto korostuu vaativissa olosuhteissa. Tekniikan Maailman testissä hyväkuntoinen, laadukas kesärengas nousi vesiliirtoon suoralla tienpätkällä, kun asfaltin pinnalla oli vettä 6 milliä ja vauhtia 80 kilometriä tunnissa. Kulunut kesärengas suistui vesiliirtoon jo noin 70 kilometrin tuntinopeudessa, kitkarengas tätäkin alhaisemmassa vauhdissa. Vesiliirron vaara on siis todellinen hyvilläkin renkailla ja kuluneilla lähes väistämätön.

Renkaiden kunto punnitaan syksyllä

Moni ajaa kesärenkaat syksyllä mahdollisimman loppuun ja siirtää uusien hankinnan kevääseen. Tämä siitäkin huolimatta, että juuri syksyisin kunnon renkaista olisi autoilijalle suurin hyöty.

- Mitä uudempi rengas, sitä paremmin se toimii säällä kuin säällä. Ja vastaavasti, mitä kuluneempi rengas ja pienempi ura, sitä herkemmin auto joutuu vesiliirtoon. Tämä perustuu siihen, että kuluneessa renkaassa ei ole enää riittävästi uratilavuutta, johon se voisi varastoida renkaan ja tien väliin jäävän veden, Morri kertoo.

Uuden kesärenkaan urasyvyys on noin kahdeksan millimetriä. Lain mukaan voi ajaa urasyvyydeltään aina 1,6 milliin asti kuluneilla renkailla mutta tosi asiassa tällaisilla renkailla ei ole enää turvallisia ajaa.

Suositeltavaa on vaihtaa renkaat, kun urasyvyys lähestyy neljää milliä. Jos urasyvyys menee tämän alle, renkaan vesiliirto-ominaisuudet käytännössä romahtavat.

Myös rengaspaine vaikuttaa oleellisesti siihen, kuinka auto käyttäytyy sateella. Säännöllinen rengaspaineen tarkistus kannattaa, sillä liian matala ilmanpaine renkaassa lisää vesiliirron riskiä ja heikentää renkaan ajo-ominaisuuksia.

Ennakoi vaaranpaikat

Vesiliirrossa renkaan ja tien väliin muodostuu vesipatja ja tuntuu kuin auto kulkisi veden päällä. Samalla ohjaustuntuma ja pito katoavat täysin. Ohjauskyvytön auto voi aiheuttaa yllättäviä vaaratilanteita.

Autoilijan kannattaa ennakoida vaaranpaikat ja välttää esimerkiksi urissa ajoa.

- Ihmettelen, miksi niin moni ajaa urissa sateellakin - juuri siinä kohtaa, missä vesiliirron riski on suurin. Urissa ajo myös kuluttaa rengasta eniten, koska asfaltti on urissa karkeaa. Tästäkin syystä kannattaa ajaa vähän niiden vieressä, Morri sanoo.

Jos auto kaikesta huolimatta joutuu vesiliirtoon, on yritettävä pysyä rauhallisena ja reagoitava oikein. Oikea tapa toimia on painaa kytkin pohjaan, nostaa jalka pois kaasulta ja pitää ohjaus vakaasti kulkusuunnassa. Rattia ei kannata kääntää koska auto ei vesiliirrossa reagoi ohjaukseen.

Näillä vinkeillä ajat turvallisesti syksyn sadekeleillä