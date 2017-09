Volkswagen esitteli uuden I.D.CROZZ II:n

I.D. CROZZ II.

Lähtölaskenta sähköisen liikkuvuuden läpimurtoon on alkanut ja vuosi 2020 voi olla käännekohta: Volkswagen-brändi etenee uuteen aikaan kehittämällä uuden sukupolven innovatiivisia sähköautomalleja – I.D.:n, I.D. BUZZin ja I.D. CROZZin.

-Meidän tehtävämme on tarjota nykyaikainen teknologia ihmisten saataville. Tämä on erityisen tärkeää teknologioiden muuttuessa. Yksi asia on selvä: tulevaisuuden Golf tulee olemaan jälleen kansanauto, sanoi Volkswagen-henkilöautojen toimitusjohtaja Herbert Diess.

Frankfurtin kansainvälistä IAA-näyttelyä edeltävänä iltana Volkswagen isännöi perinteisesti konserni-iltaa, jossa se esittelee innovatiivisia uusia tuotteita. Nyt Volkswagen ensiesitteli I.D. CROZZ II:n. Uudelleen kehitetty täyssähköinen konseptiauto on osa sähköistymiskampanjaa, jolla Volkswagen laajentaa sähköautomallistoaan aluksi kolmella mallilla vuoteen 2020 mennessä. I.D. CROZZ II on neliovinen coupémainen SUV, jota on edelleen kehitetty tuotantomallia varten. Tämä näkyy esimerkiksi useissa muotoilumuutoksissa Hibiscus Red Metallic -värisen konseptiauton keulassa ja perässä. I.D. CROZZ II antaa voimakkaan ja maskuliinisen vaikutelman leveällä konepellillä ja selkeälinjaisella muotoilluilla, kiiltävän mustaksi viimeistellyillä lokasuojilla ja katolla. Tuotantomalliin viittaa myös led-ajovalojen huomiota herättävä muotoilu, joka takaa näyttävyyden myös pimeällä.

Auton sähköinen 4MOTION-nelivetojärjestelmä toimi niin, että yksi sähkömoottori on etuakselilla ja toinen takana. Vääntömomentin jakautumista ohjaa sähköinen vetoakseli. SUV-mallin toimintamatka on jopa 500 km (NEDC) yhdellä latauksella. I.D.CROZZ II tarjoaa tehoa 225 kW ja saavuttaa 180 km/h huippunopeuden. Huipputehokas akku voidaan ladata 80 prosenttiin 30 minuutissa pikalatausjärjestelmää käyttäen.