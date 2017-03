Volkswagen Golf -mallisto täydentyy – uusi e-Golf sai hinnan

Volkswagen e-Golf tarjoaa nyt pidemmän toimintamatkan, uusia innovatiivisia ominaisuuksia ja enemmän voimaa. Uuden Volkswagen e-Golfin hinta alkaa 42 281,98 eurosta (e-Golf 100 kW (136 hv) automaattivaihteisto).

Uuden Volkswagen e-Golfin toimintamatka on NEDC-syklin mukaisesti mitattuna 300 kilometriä. Uuden e-Golfin käytännön toimintamatka on nyt noin 200 kilomeriä tai enemmän – riippuen ulkoilmasta, ajotavasta ja ilmastoinnin käytöstä. Volkswagen e-Golfin myötä markkinoille tulee myös uusi litium-ioni-akku, jonka energiakapasiteetti on 35,8 kWh. Akku voidaan ladata tunnissa käyttäen CCS-pikalatauslaitetta (DC, 40 kW). Mikäli lataus tapahtuu kotilatauspistokkeesta (AC, 7,2 kW) akku latautuu 100 % 5 tunnissa ja 20 minuutissa.

Sähkömoottori kehittää 100 kW tehoa ja maksimivääntö on 290 Nm. NEDC-syklin mukaisesti mitattuna yhdistetty sähkönkulutus on nollapäästöisenä 12,7 kWh/100 km. Uusi neliovinen e-Golf kiihtyy nyt 0–100 km/h 9,6 sekunnissa ja sen huippunopeus on 150 km/h.

Uusi 9,2 tuumainen radio- ja navigointijärjestelmä Discover Pro on vakiovaruste. Discover Pro -järjestelmää voidaan ohjata äänellä (englanti), kosketuksella tai sivusuuntaisella eleellä. Järjestelmässä on ensimmäistä kertaa myös "Home"-toiminto, jolla kuljettajan on helppo palata päävalikkoon vain yhtä nappia painamalla ja myös itse määritellä mitä toimintoja "Home"-näytöllä näytetään. Uuteen e-Golfiin on saatavilla myös 12,3 tuuman digitaalinen mittaristo Active Info Display. Volkswagen e-Golfiin saa myös langattoman latauksen, jolloin älypuhelimen lataus onnistuu keskikonsolissa ilman johtoa (Qi-standardi). Viimeisimmän sukupolven infotainment-järjestelmä sisältää myös Mirror Link, Apple CarPlay ja Android Auto -älypuhelinliitännät.

Volkswagen e-Golfiin on saatavilla kattava valikoima kuljettajaa avustavia järjestelmiä. Vakiona ovat mm. mukautuva vakionopeudensäädin ja ympäristönvalvontajärjestelmä Front Assist hätäjarrutustoiminnolla sisältäen jalankulkijatunnistuksen. Täysin uusia lisävarusteena saatavia järjestelmiä ovat ruuhka-avustin Traffic Jam Assist ja hätätilanneavustin Emergency Assist. Muita lisävarusteita ovat mm. kaistanpitoavustin Lane Assist ja katvealueen varoitin Blind Spot, joka varoittaa kuolleessa kulmassa olevasta ajoneuvosta ja peruutettaessa risteävästä liikenteestä sekä pysäköintiavustin Park Assist 3.0.

Uudessa e-Golfissa on sähköinen lämmitysyksikkö, joka lämmittää auton sisätiloja. Mikäli auto halutaan lämmittää sisältä samalla kun se on latauksessa, voidaan lämmitys ja ilmastointi aktivoida älypuhelimella e-Remote-sovellusta käyttäen. Tällöin ei käytetä auton akkua vaan verkkovirtaa ja akun virta voidaan säästää ajamiseen. Toinen innovaatio on vakiovarusteena oleva ilmalämpöpumppu, joka parantaa hyötysuhdetta säästäen virtaa ajamiseen ja pidentäen toimintamatkaa.

Uusi Volkswagen e-Golf valmistetaan Dresdenissä.

Ensimmäiset uudet Volkswagen e-Golfit saapuvat Volkswagen-jälleenmyyjille huhtikuussa 2017.