Volkswagen on valmistanut jo yli 150 miljoonaa ajoneuvoa

Virstanpylväs ja merkkipäivä: Volkswagen perustettiin yli 80 vuotta sitten ja sen jälkeen on valmistettu yli 150 miljoonaa ajoneuvoa, kuten Golf- ja Kupla-malleja, ympäri maailmaa yli 50 tuotantolaitoksessa 14 maassa. Volkswagenin nykyinen mallisto kattaa yli 60 mallia ja Volkswagen liikuttaa ihmisiä ympäri maailmaa. Volkswagenin vuosipäivänä rullasi sininen Golf GTE ulos Wolfsburgin kokoonpanolinjalta. Plug-In-hybridi on Volkswagenin liikkumisen tulevaisuuden symboli ja samalla osoitus tiimin vahvasta suorituskyvystä.

Volkswagenin toimitusjohtaja Herbert Diess osoitti sanansa kokoonpanohalli 12:n tiimille:

-150 miljoonaa ajoneuvoa – tämä tarkoittaa sitä, että me olemme tehneet 150 miljoonaa kertaa auton omistamisen unelman todeksi asiakkaillemme ympäri maailmaa. Te ja päivittäinen työnne ovat tämän menestyksen perusta. Kollegani yhtiön hallituksessa yhtyvät kiitoksiini Volkswagenin työntekijöille kaikkialla. Tämä vuosipäivä ei olisi mahdollinen ilman teidän sitoutumistanne.

Yksistään vuonna 2017 Volkswagen lanseeraa maailmanlaajuisesti yli 10 uutta mallia. Vuonna 2020 on tarjolla 19 uutta SUV-versiovaihtoehtoa. I.D.-perhe, jossa on uusi sähköinen MEB-alustarakenne, aloittaa Volkswagenin uusien täyssähköautojen esiinmarssin vuonna 2020. Vuoteen 2025 mennessä teillämme kulkee jo yli miljoona sähkökäyttöistä Volkswagenia. Teknologian digitalisaatio sekä liitettävyyden ja anturiteknologian lisääntyminen tuovat täysin uuden ulottuvuuden autoiluun.

-Tällä hetkellä on elintärkeää, että Volkswagen jatkaa kehitystyötä menestyksekkäästi. Olemme vahva tiimi, saamme työt tehdyksi ja meillä on hyvät suunnitelmat myös tulevaisuuteen. Meidän on johdonmukaisesti työskenneltävä suorituskykymme parantamiseksi, pysyäksemme menestyksekkäänä. Aiempi menestys ei takaa tulevaisuuden menestystä, Diess jatkoi.

Volkswagenin sarjatuotanto alkoi 27. joulukuuta 1945 ja ensimmäinen auto oli Typ 1 Käfer. Sodan jälkeisellä aikakaudella Volkswagen Kupla vaikutti koko autoteollisuuteen. Tätä rakastettua pikkuautoa valmistettiin kaiken kaikkiaan 21,5 miljoonaa kappaletta. Kuplan tuotanto päättyi Meksikossa vuonna 2003.

Volkswagen Golf ylitti Kuplan ennätyksen jo vuonna 2002, kun 25 miljoonas Volkswagen Golf rullasi Wolfsburgin kokoonpanolinjalta. Vuoteen 2013 mennessä määrä oli kasvanut jo 30 miljoonaan autoon. Nyt Volkswagen valmistaa tästä suosikkimallista jo seitsemättä sukupolvea, ja Golfeja on valmistettu maailmanlaajuisesti yli 34 miljoonaa kappaletta. Golf on ollut kompaktin kokoluokan auton mittapuu jo sukupolvien ajan.

Volkswagenin tuotevalikoimaan kuuluu tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yli 60 mallia. Beetlen ja Golfin lisäksi on valmistettu yli 20 miljoonaa Passatia, noin 19,5 miljoonaa Jettaa ja lähes 17 miljoonaa Poloa.

Erityisesti Wolfsburgin tuotantolaitoksen työntekijät ovat vaikuttaneen merkittävästi tähän merkkipäivään: siellä on valmistettu 72 vuoden aikana yli 44 miljoonaa ajoneuvoa.