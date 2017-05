Volkswagen sai tunnustusta innovatiivisuudestaan

Volkswagen kerää kehuja. Korkealle arvostettujen ominaisuuksien joukossa on esimerkiksi perävaunun peruutusavustin Trailer Assist.

Volkswagen on jälleen saavuttanut arvostetun maailman innovatiivisin suuri autonvalmistaja -palkinnon. Tämän lisäksi Volkswagenille myönnettiin erikoispalkinnot kategorioissa "liitettävyyspalvelut" sekä "autonominen ajaminen ja turvallisuus".

Volkswagen on toista vuotta peräkkäin maailman innovatiivisin suuri autonvalmistaja. Autoalan arvostetuimpiin tutkimuslaitoksiin kuuluva Center of Automotive Management (CAM) jakoi jälleen AutomotiveINNOVATIONS 2017 -palkinnot yhdessä konsultointiyritys PricewaterhouseCoopersin (PwC) kanssa. Jo vuosien ajan AutomotiveINNOVATION on tutkinut automerkkien tulevaisuuden trendejä ja uudistumiskykyä liittyen autojen teknisiin innovaatioihin. Tänä vuonna CAM ja PwC totesivat:

-Kuudellakymmenellä eri innovaatiollaan Volkswagen on ylivoimaisesti maailman innovatiivisin suuri autonvalmistaja. Korkealle arvostettujen ominaisuuksien joukossa on esimerkiksi perävaunun peruutusavustin Trailer Assist, joka tuli nyt saataville myös Golfiin ja Tiguaniin. Se on myös maailmanlaajuinen innovaatio näissä kokoluokissa.