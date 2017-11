Volkswagen T-Roc nyt myynnissä

Volkswagenin uusi, kompaktin kokoluokan crossover, T-Roc sai hinnat, jotka alkavat 23 604,72 eurosta (1,0 TSI 85 kW (115 hv)).

Moottorivalikoimaan kuuluu myös 1,5 TSI EVO 110 kW (150 hv) -bensiinimoottori ja 2,0 TDI 110 kW (150 hv) -dieselmoottori 4MOTION-nelivedolla, ja joko manuaalivaihteistolla tai DSG-automaattivaihteistolla. Mallisto täydentyy myöhemmin vielä 2,0 TSI 140 kW (190 hv) ja 1,6 TDI 85 kW (115 hv) sekä 2,0 TDI 140 kW (190 hv) -moottoreilla. Vuodenvaihteen jälkeen tarjolle tulee myös 1,5 TSI EVO 110 kW (150 hv) DSG-automaattivaihteistolla ja kesällä 4MOTION-nelivedon ja DSG-automaattivaihteiston yhdistelmänä.

Volkswagen T-Rocin moottorit ovat varsin taloudellisia ja tehokkaita. Esimerkiksi 1,0-litrainen bensiinimoottori tuottaa tehoa 85 kW (115 hv) ja vääntöä 200 Nm. NEDC-syklin mukainen polttoaineenkulutus on 5,1 l/100 km ja CO2-päästöt 117 g/km. Tehokkain 2,0-litrainen bensiinimoottori puolestaan tuottaa tehoa 140 kW (190 hv) ja vääntöä 320 Nm. Tämä tehopakkaus kiihtyy 0–100 km/h 7,2 sekunnissa ja se saavuttaa 216 km/h huippunopeuden. Malliston huippuversiot on varustettu aina 4MOTION-nelivedolla ja DSG-automaattivaihteistolla. T-Rocin 4MOTION-nelivetomalleissa on myös aina 4MOTION Active Control -järjestelmä ajoprofiilin valinnalla. Valittavana on neljä eri 4MOTION-ajoprofiilia: Normal, Snow, Offroad ja Offroad Individual.

Uusi Volkswagen T-Roc perustuu MQB A1 -alustarakenteelle ja tarjoaa kompaktista koostaan huolimatta paljon tilaa. T-Roc on 4 234 mm pitkä ja akseliväli 2 603 mm. Uuden Volkswagen T-Rocin tavaratila on 445 litraa, takaistuimet taitettuna tavaratila kasvaa aina 1 290 litraan saakka. 4MOTION-nelivetomalleissa tavaratila on 392 litraa. Kuljettaja ja matkustajat istuvat korkealla, etuistuimet ovat 572 mm ja takaistuimet 618 mm tiestä mitattuna.