Volvo Cars asettaa ihmiset etusijalle autonomisten autojen kehitystyössä

Volvo Drive Me -näyttö.

Volvo on paljastanut lähestymistapansa autonomisten autojen kehitystyöhön esittelemällä neljän hengen perheen Detroitin autonäyttelyssä.

Göteborgista kotoisin oleva Hainin perhe on ensimmäinen koeryhmä, joka on valittu mukaan tosielämän autonomisen ajon tutkimusohjelmaan, jossa käytetään oikeita autoja oikeassa liikenteessä.

– Olemme Volvolla aina tehneet asiat eri tavalla. Painopiste on aina ollut ihmisissä ja heidän elämänsä helpottamisessa. Tekniikan tulee parantaa käyttökokemusta ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa, kestävämpää ja käytännöllisempää, sanoo Volvo Car Groupin pääjohtaja Håkan Samuelsson.

Volvolla uskotaan, että monet autonvalmistajat ovat autonomisia autoja kehittäessään unohtaneet tärkeimmän osatekijän: ihmiset, jotka näitä autoja käyttävät. Volvon ainutlaatuisessa lähestymistavassa tekniikka määritellään kuljettajan ympärille – ei päinvastoin.

– Drive Me -tutkimusprojektin tavoitteena on keskittyä siihen, kuinka voimme parantaa ihmisten elämää ja vaikuttaa myönteisellä tavalla yhteiskuntaan. Lähestymistapamme tutkimus- ja kehitysprosesseihin on holistinen eikä puhtaan tekninen.

Tietojemme mukaan kukaan muu ei kehitä autonomisen ajamisen tekniikoita ihmiskeskeisestä näkökulmasta, toteaa Volvon tutkimus- ja kehitystyöjohtaja Henrik Green.

Drive Me -projekti on yhteistyöhanke, jossa on mukana useita kumppaneita julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä akateemisesta maailmasta. Projektissa on mukana jopa sata autonomista autoa, joita ajavat oikeat ihmiset oikeassa liikenteessä Volvon kotikaupungin, Göteborgin kaduilla vuoden 2017 aikana. Hankkeen on määrä laajentua muihin kaupunkeihin eri puolilla maailmaa lähitulevaisuudessa.

– Haluamme oppia enemmän siitä, miltä ihmisistä tuntuu, kun he kytkevät autonomisen ajon käyttöön ja pois käytöstä, millainen ohjauksen luovutusvaiheen tulisi olla ja mitä ihmiset tekevät autossa, kun se kuljettaa heitä kohti määränpäätä, Henrik Green lisää.

Ruotsalainen autonvalmistaja toimii veturina Drive Me -tutkimusprojektissa. Volvon tavoitteena on saada ensimmäinen täysin autonominen auto markkinoille vuoteen 2021 mennessä.