Volvo Cars tukee taistelua merten muovijätteitä vastaan

Volvo on esitellyt palkitusta V90 Cross Country -mallistaan erikoisversion, joka juhlistaa vuosien 2017–2018 Volvo Ocean Racen käynnistymistä.

Erikoisversion ostajat ovat mukana tukemassa kampanjaa, joka auttaa ymmärtämään valtamertemme tilaa. Autonvalmistaja lahjoittaa merten muovijätteisiin keskittyvään Volvo Ocean Racen tiedeohjelmaan 100 euroa jokaisesta 3 000 ensimmäisestä valmistetusta V90 Cross Country Volvo Ocean Race -mallista. Kokonaissumma on siis 300 000 euroa, mikä kuvastaa Volvon sitoutumista ympäristönsuojeluun.

Volvo Ocean Racen tiedeohjelma varustaa tämän vuoden kilpailun veneet erilaisilla antureilla, jotka keräävät tietoja maailman valtamerten syrjäisimmistä kolkista. Anturit tutkivat lämpötilaa, barometrista painetta, virtauksia ja tuulen nopeutta sekä auttavat tuottamaan tarkempia sääennustuksia ja ilmastomalleja tutkijoille eri puolilla maailmaa.

Lisäksi veneet mittaavat suolapitoisuutta sekä liuenneen hiilidioksidin ja levän määrää ympäröivässä merivedessä. Yhdessä mikromuovitietojen kanssa mittaukset auttavat luomaan kokonaisvaltaisemman kuvan muovisaasteiden määrästä ja niiden vaikutuksesta valtamerten elämään. Ohjelman tieteellisiä yhteistyökumppaneita on mm. sään ja valtamerten tutkimusorganisaatio NOAA.

Itse autokin auttaa taistelussa merten muovijätteitä vastaan, sillä sen lattiaverhoilussa on käytetty Econyliä, joka on 100-prosenttisesti kierrätettyä nailonia ja jonka valmistuksessa on hyödynnetty myös hylättyjä kalastusverkkoja.

V90 Cross Country Volvo Ocean Race -malli on kehitetty Volvon erikoisajoneuvojen osastolla Torslandassa, Ruotsissa. Erikoisajoneuvo-osaston insinöörit ovat erikoistuneet kehittämään räätälöityjä Volvo -malleja ja vastaavat mm. Volvon huippuylellisistä Excellence-malleista sekä V90- ja V90 Cross Country -poliisiversioista.

V90 Cross Country Volvo Ocean Race -versiossa on käytetty lähtökohtana alkuperäistä Cross Country -mallia, ja se sisältää kaikki Cross Country -vakio-ominaisuudet, kuten nelivedon, suuremman ajokorkeuden ja kaikkiin sää- ja tieolosuhteisiin optimoidun alustan.

V90 Cross Country Volvo Ocean Race -mallin erottaa muista 90-sarjan autoista erityinen ilmeikäs muotoilu ja väripaletti. Mattaharmaat ja kirkkaan oranssit yksityiskohdat, jotka nähtiin ensimmäisen kerran kehutussa Volvo Concept XC Coupé -konseptiautossa vuonna 2014, on yhdistetty Crystal White koriväriin ja erikoisvanteisiin ja -tikkaukseen.

– V90 Cross Country Volvo Ocean Race on tasapainoinen ja kyvykäs auto. Se sisältää vakiona useita erityisiä varusteita, kuten tavaratilan sivupaneelin kaksi USB-liitäntää lataamista ja laitteiden yhdistämistä varten, sekä aktiiviseen elämäntyyliin liittyvän taskulampun, kertoo Volvon erikoisajoneuvo- ja -lisävarusteyksikön johtaja Dan Olsson.