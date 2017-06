Volvo Cars tuo esiin turvallisuustekniikan inhimillisen puolen uudella XC60-filmillä

Inhimillistä lähestymistapaa korostava Volvo on huomannut, kuinka kehittyneellä turvallisuustekniikalla voi muuttaa ihmisten elämää sekä auton sisä- että ulkopuolella.

Uudella filmillä seurataan pikkutytön matkaa ensimmäisenä päivänä uuteen kouluun ja näytetään, mitä elämällä on hänelle tarjota tulevina vuosina – siihen kuuluu kasvamista, matkustamista, aloilleen asettumista ja perheen perustamista. Kaikki tämä keskeytyy äkillisesti, kun tyttö astelee Volvo -auton eteen. Volvon turvallisuusjärjestelmä havaitsee tytön ja käyttää automaattista hätäjarrutusta, mikä estää elämän mullistavan onnettomuuden. Filmi päättyy johtopäätökseen: “Joskus tapahtumattomat hetket merkitsevät eniten.”

Ympäri maailmaa liikenneonnettomuuksissa menehtyy vuosittain yli 1,2 miljoonaa ihmistä, mutta Volvolla uskotaan, että visio tulevaisuudesta ilman loukkaantumisia ja kuolintapauksia voi pian olla todellisuutta.

Volvo esitteli useita uusia turvallisuusominaisuuksia uudessa XC60-mallissa. Automaattiseen City Safety -hätäjarrutusjärjestelmään on lisätty ohjaustukitoiminto, ja uusi vastaantulevien ajoneuvojen väistötoiminto käyttää ohjausavustinta nokkakolareiden ehkäisemiseen. Myös Volvon kuollutta kulmaa tarkkaileva järjestelmä (BLIS) on päivitetty ohjausavustintoiminnolla, mikä pienentää onnettomuusriskiä kaistanvaihtotilanteissa.

Uusi XC60 korvaa Volvon menestyneen alkuperäisen XC60-mallin, joka on ollut viime vuosina Euroopan myydyin keskikokoinen premium-SUV. Autoa on myyty kaikkiaan yli miljoona kappaletta vuodesta 2008 alkaen.

– Uutta XC60-mallia esittelevä filmi näyttää, kuinka tärkeitä aktiiviset turvallisuusjärjestelmät nykyään ovat ja miksi Volvo on ottanut johtavan aseman tällä osa-alueella. Toimme automaattisen City Safety -hätäjarrutusjärjestelmän uusien Volvojen vakiovarusteeksi jo vuonna 2008 ensimmäisen sukupolven XC60:n kanssa. Nykypäivänä näistä järjestelmistä on vihdoinkin tulossa vakiovarusteita koko autoteollisuudessa, kertoo Volvo Car Groupin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen johtaja Anders Gustafsson.

Yhdeksänkymmentäneljä prosenttia kaikista onnettomuuksista johtuu inhimillisistä tekijöistä. Käyttämällä kehittynyttä turvallisuustekniikkaa Volvo uskoo voivansa vähentää inhimillisistä tekijöistä johtuvien liikenneonnettomuuksien määrää.

– Turvallisuus on kaiken toimintamme perusta. Näin on aina ollut ja tulee aina olemaan. Haluamme tällä filmillä muistuttaa ihmisiä siitä, miksi keskitymme ajoneuvoturvallisuuteen ja kuinka tärkeää se on meille kaikille, sanoo Volvon asiakaspalvelujohtaja Björn Annwall.

Volvo on jo yksin Ruotsissa havainnut peräänajojen määrän pienentyneen noin 45 prosenttia törmäysvaroittimen ja automaattijarrutusjärjestelmän ansiosta.

– Olemme työskennelleet törmäyksenestojärjestelmien parissa jo useita vuosia ja nähneet, kuinka tehokkaita ne voivat olla. Olemme ottamassa XC60:n kanssa seuraavaa askelta eteenpäin ohjaustuen ja -avustinjärjestelmien kanssa. Me Volvolla menemme tavallista pidemmälle voidaksemme suojella ihmisiä sekä auton sisä- että ulkopuolella, toteaa Volvon turvallisuuskeskuksen johtaja Malin Ekholm.