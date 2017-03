Volvo esittelee uusitun käyttöliittymän uudessa XC60-mallissa

Vuonna 2015 lanseerattu Volvon ostosten toimituspalvelu, joka on osa Volvo On Call -älypuhelinsovellusta ja tarjoaa kertakäyttöisen digitaalisen avaimen autoon, laajenee viiteen uuteen maahan vuoden 2017 aikana.

– Tämä on vasta alkua. Alan monipuolisimpiin kuuluvien asiakaskeskeisten palvelujemme tarjonta nousee uudelle tasolle. Tulevina kuukausina Volvon asiakkaat saavat nauttia yhä useammasta käytännöllisestä ja aikaa säästävästä palvelusta, toteaa Volvo Car Groupin asiakaspalvelujohtaja Björn Annwall.

Yhtiön Volvo On Call -älypuhelinsovellus on läpikäynyt perusteellisen uudistuksen, jotta se tukee uusia palveluja. Sovellus on nyt yksi alan laajimmalle levinneistä autojen yhteysratkaisuista. Se on saatavilla vuoden 2017 lopussa noin 50 maassa, mikä kattaa yli 90 prosenttia Volvon kansainvälisestä myynnistä.

– Volvo On Callin rooli on muuttunut etäkäyttösovelluksesta alustaksi, joka toimii Volvon asiakkaiden pääväylänä yhä laajenevaan valikoimaan yhteyspalveluja. Olemme tämän tekniikan eturintamassa. Lopulta et välttämättä edes tarvitse Volvo -autoa, jotta voit hyötyä Volvo On Call -älypuhelinsovelluksen tarjoamista palveluista, Björn Annwall kertoo.

Ruotsalaismerkki on uudistanut Sensus-käyttöliittymänsä graafista ilmettä uudessa XC60-mallissa ja 90-sarjan autoissa.

– Kun opimme enemmän asiakkaiden vuorovaikutuksesta käyttöliittymän kanssa, voimme hioa sen toimintalogiikkaa ja ulkoasua sekä parantaa käytettävyyttä ja yleisilmettä. Päivitetty käyttöliittymä keskittyy navigointikokemukseen, joka on yksi ydinsovelluksista, sanoo Volvon ohjelmisto- ja elektroniikkajohtaja Ödgärd Andersson.

Uudet Volvo On Call -päivitykset koskevat kaikkia uusia malleja ja Volvo On Call -yhteensopivia autoja vuoteen 2012 asti. Uuden XC60:n Sensus-käyttöliittymä asennetaan valmiiksi uusiin 90-sarjan autoihin.

Nykyiset 90-sarjan autot päivitetään seuraavassa huollossa.