Volvo esitteli uuden XC60:n

Uusi Volvo XC60.

Volvo paljasti eilen odotetun uuden XC60-mallin Geneven autonäyttelyssä. Uusi auto korvaa Volvon erittäin menestyksekkään alkuperäisen XC60:n.

Maailmanlaajuisesti mallia on myyty lähes miljoona kappaletta. XC60:n osuus Volvon kansainvälisestä kokonaismyynnistä on tänä päivänä noin 30 prosenttia.

Volvon mukaan uusi XC60 on yksi kaikkien aikojen turvallisimmista autoista ja tulvillaan uutta tekniikkaa. City Safety -järjestelmään on lisätty ohjausavustin. Uusi vastaantulevien ajoneuvojen väistötoiminto käyttää ohjausavustinta estäkseen nokkakolareita, ja Volvon kuollutta kulmaa tarkkaileva BLIS-järjestelmä ehkäisee ohjausavustintoiminnon avulla kaistanvaihtojen yhteydessä tapahtuvia onnettomuuksia.

– Olemme keskittyneet luomaan auton, joka tuottaa iloa kaikille aisteille – kuljettaja saa nauttia lukuisista mukavuutta parantavista ominaisuuksista, kuten hyvästä näkyvyydestä sekä turvallisesta ja innostavasta ajettavuudesta. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota asiakkaidemme elämän helpottamiseen tarjoamalla toimintoja, jotka poistavat stressin arjesta, kertoo Volvon tuote- ja laatujohtaja Henrik Green.

Volvon puoliautonominen Pilot Assist -tukijärjestelmä on saatavilla uuteen XC60-malliin lisävarusteena. Se huolehtii ohjauksesta, kiihdytyksistä ja jarrutuksista hyvin merkityillä maanteillä nopeuteen 130 km/h asti.

Uuden XC60:n voimansiirtovalikoima sisältää Volvon T8 Twin Engine -plug-in-bensiinihybridin, joka kehittää 407 hevosvoimaa tehoa ja kiihdyttää auton 0-100 km/h vain 5,3 sekunnissa.

– Meillä on laaja valikoima eri voimansiirtoja. Uusi XC60 lanseerataan 190 hevosvoiman D4-dieselmoottorin ja PowerPulse-tekniikalla varustetun 235 hevosvoiman D5-yksikön kanssa. Lisäksi tarjolla on bensiinikäyttöinen T5, joka kehittää 254 hevosvoimaa tehoa, ja T6, joka turbon ja mekaanisen ahtimen kanssa tuottaa tehoa 320 hevosvoimaa ja vääntöä 400 Nm, Henrik Green lisää.

– XC60 on SUV-malli, jota on mukava katsella ja miellyttävä ajaa. Ulkoasu on urheilullinen ja kaiken kruunaa ajaton laatu. Sisätilat ovat mestarillinen yhdistelmä käytännöllisyyttä, kauniita materiaaleja ja uusinta tekniikkaa. XC60 tarjoaa aidon skandinaavisen kokemuksen, joka saa asiakkaamme tuntemaan itsensä erityisiksi, kertoo Volvon designjohtaja Thomas Ingenlath.

Volvon uuden XC60-mallin tuotannon on määrä käynnistyä huhtikuun puolivälissä Torslandan tehtaalla Ruotsissa.