VV-Auton edustamilla merkeillä vahva ensimmäinen vuosineljännes

VV-Auton edustamien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-maaliskuussa 17,8 % (18,5 %).

-Haastavasta alkuvuodesta huolimatta olemme päässeet hyvään vauhtiin. VV-Auton liikevaihto on kasvussa ja kannattavuus hyvällä tasolla. Hyötyautojen ensirekisteröinneissä oli todella vahva kehitys tammi-maaliskuussa: +49 % (markkina +30 %). Toisella vuosineljänneksellä saamme markkinoille lisää uutuuksia ja paremman saatavuuden myötä myös toimitusajat lyhenevät. Tilauskanta kasvoi tammi-maaliskuussa 10 %. Uskon vahvasti merkkiemme menestykseen myös tänä vuonna, VV-Auton toimitusjohtaja Johan Friman toteaa.

Volkswagen oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Suomen kolmanneksi eniten rekisteröity henkilöautomerkki. Uusia Volkswagen-henkilöautoja rekisteröitiin tammi-maaliskuussa 3 346 kappaletta markkinaosuuden ollessa 10,2 %.

-Volkswagenin kestosuosikin Golfin ja Golf Variantin koko mallisto on uusiutunut ja siirtymävaiheella on ollut selkeä vaikutus alkuvuoden rekisteröinteihin. Nyt mallistomme on täydessä iskussa ja toisella vuosineljänneksellä saamme myös ensimmäiset uudet, odotetut Volkswagen Arteonit Suomeen, kertoo Mikko Mykrä, Volkswagen-henkilöauto-osaston johtaja VV-Auto Group Oy:stä.

Alkuvuoden suosituimmat Volkswagen-mallit olivat Volkswagen Golf 1095 rekisteröidyllä kappaleella ja Volkswagen Passat 659 kappaleella. Kolmanneksi suosituimmaksi kipusi World Car of the Year 2017 -finalisti Volkswagen Tiguan 613 kappaleella, jonka rekisteröinnit kasvoivat huimat 433 % verrattuna edellisvuoden samaan ajanjaksoon. Lisäksi Tiguan nousi alkuvuoden myydyimmäksi nelivetoiseksi autoksi Suomessa (nelivetojen osuus 441 kpl / 72 %).