Video: Akusti Salonen lähtee luotsaamaan Pallo-Iirojen edustusjoukkuetta

Kolmosessa pelaavan Pallo-Iirojen edustusjoukkueen uusi päävalmentaja on Akusti Salonen.

Vuonna 1974 syntynyt turkulainen on tehnyt pitkän päivätyön jalkapallon parissa. Hän on valmentanut päätoimisena FC Interissä eri rooleissa ja ollut muun muassa B-junioreiden vastuuvalmentajana sekä talentti- ja akatemiavalmentajana. Hän on myös ollut KaaPon, VG-62:n ja viime kaudella ÅIFK:n peräsimissä.

- Kartoitimme ja hankimme tietoa valmentajista ja lopulta sinne jäi muutama nimi, joiden kanssa myös keskustelimme. Salosen kohdalla ajatukset jalkapallosta ja seuran linjasta kävi heti yksiin. Tapasimme useampaan otteeseen, mutta valinta oli aikaisessa vaiheessa jo selvä, Pallo-Iirojen kilpailupäällikkö Juho Suoramaa kertaa seuran nettisivuilla.