Jästilasten velhokurssilla huudettiin kilpaa Raumalla

Harry Potterin velhomaailma koukuttaa myös nykylapsia. Rauman kansalaisopiston ”Valmennuskurssit Tylypahkasta haaveileville jästilapsille” tulivat hetkessä täyteen.

Opiston tiloissa onkin viime ja tällä viikolla sukellettu huispauksen ja loitsujen maailmaan.

– Meiltä on jopa kyselty, miksei aikuisille ole tarjolla vastaavaa, sanoo kurssit vetävä kuvataiteilija Merja Ala-Olla.



Kuvataidetta ja taidekäsityötä hyödyntävillä kesäkursseilla on tehty samoja asioita kuin velholasten omassa koulussa Tylypahkassa. Tunneilla on muun muassa valmistettu loitsukirjoja japanilaisella kirjansidontatekniikalla, tehty taikasauvoja ja istutettu alruunoita. Huispaustakin on pelattu kurssilaisten itse kehittelemillä säännöillä.