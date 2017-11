Rauman alueen tasoristeykset ovat ja pysyvät

Rauman ja Kokemäen Rausen välisellä rataosuudella on yhteensä 27 tasoristeystä. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Rauman ja Kokemäen Rausen välisen radan tasoristeyksien poistamiseksi ei ole Liikenneviraston mukaan olemassa päätöksiä.



Rataosuudella on yhteensä 27 tasoristeystä, joista punaiseksi värikoodattuja on 15, vihreäksi 11 ja keltaiseksi yksi.



Liikenneviraston tekninen johtaja Markku Nummelin toteaa, että risteysten poistamisen sijaan alueen tasoristeysten turvallisuutta ylläpidetään muun muassa puustoraivauksin.



Liikennevirasto on arvioinut, että tasoristeyksen korvaaminen sillalla maksaa noin 600 000 kahteen miljoonaan euroon, ja joissain tapauksissa kustannukset voivat nousta jopa 3,5 miljoonaan euroon.



Puolipuomivarustus maksaa noin 200 000–250 000 euroa yhtä tasoristeystä kohti. Tiejärjestelyt puolestaan ovat kustannuksiltaan hyvin tapauskohtaisia.



Tasoristeyksiä poistetaan kehittämishankkeiden ja peruskorjausten yhteydessä ja yksittäisten tasoristeysten poistoina.



Vuonna 2016 tasoristeyksiä poistettiin Suomessa 26 kappaletta.