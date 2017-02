80-vuotias Tennisseura avaa hallinsa ovet halukkaille pelaajille

Ari Heinonen luovutti helmikuun vuosikokouksessa Rauman Tennisseuran puheenjohtajan paikan Risto Reivolahdelle. Heinonen jäi edelleen seuran hallitukseen kenttämestariksi. Kuva: Juha Sinisalo

Rauman Tennisseura juhlii tänä vuonna 80-vuotista taivaltaan. Olennainen osa seurahistoriaa on UPM:n tehtaiden katveessa sijaitseva halli.

Vuosikymmeniin RTS:n sisäkenttää eivät ole saaneet käyttää kuin seuran jäsenet. Perustamisestaan lähtien RTS on ollut niin sanottu suljettu seura, jonka jäseniksi on hyväksytty vain yhtiön työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään.

Historian saatossa yhtiöllä on tarkoitettu muun muassa Rauma Woodia, Rauma Oy:ta, Rauma-Raahe Oy:ta, Rauma-Repola Oy:ta ja sen tytäryhtiöitä sekä UPM Kymmene Oy:ta. Nykyään seura toivottaa nettisivuillaan tervetulleeksi jäseniksi UPM:n ja Rolls-Royce Oy:n työntekijät ja heidän perheensä.



UPM:n ulkokentät ovat jo aiemmin olleet avoinna muillekin kuin Tennisseuran jäsenille. Viime aikoina myös hallin ovet ovat auenneet halukkaille pelaajille ja sen kenttämestari Ari Heinonen haluaa sanoa julkisestikin.

– Varsinaisesti jäseneksi ei edelleenkään pääse, jos ei ole ”tehdaslainen”, mutta pelioikeutta on mahdollista hakea. Se tapahtuu seuran nettisivujen kautta, Heinonen kertoo.

Tenniksen harrastajille se on hyvä uutinen, sillä Raumalla on pulaa sisävuoroista. Ulkokenttiä on kyllä useampia, mutta sisäkenttiä vain kaksi. Se toinen löytyy Liikuntakeskus Tropista.

RTS:n kenttiä voi varata seuran nettisivuilta http://www.raumantennisseura.net/