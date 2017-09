Ässien Roman Zitnyn kuti kaatoi Lukon A:n Säkylässä

Peräti 370 katsojaa oli tullut keskiviikkona seuraamaan nuorten SM-liigan kamppailua Lukon ja Ässien välillä.

Säkylän jäähallin 20-vuotisjuhlaottelun avausosuman iski ensimmäisessä erässä Lukon Mikko Petman Rasmus Smedbergin ja Valtteri Ylitalon syötöistä.

Ässät löi toisessa erässä isompaa vaihdetta sisään ja nousi ottelussa tasoihin ja ohi.

Ensin iski Juha Rautiainen, sitten Juuso Ketola.

Lukon Matias Rauvola tasoitti pelin Jani Kluuskerin ja Santeri Suistion esityöstä, mutta porilaiset lähtivät toiselle erätauolle johtoasemasta. Maalin iski Aleksi Varttinen.

– Ensimmäinen erä oli meiltä hyvä, mutta toisessa erässä ei tapahtunut sitten yhtään mitään, Lukon päävalmentaja Timo Saarikoski harmitteli.

Kolmannessa erässä vierailijat menivät kahden maalin johtoon, kun slovakialainen Roman Zitny iski ylivoimalla.

Lukon A-nuoret eivät kuitenkaan luovuttaneet, vaan Niklas Ylitalo kavensi Jesse Ruotsin syötöstä ja Petman iski illan toisen osumansa Jesse Leppikosken ja Mikko Kauniston syötöstä.

Jatkoaikaa ehdittiin pelata vain 46 sekuntia, kun Zitny iski voitto-osuman.

– Saimme kahden maalin takaa-ajosta hyvän nousu. Jatkoerässä meillä oli paikka, mutta vastustaja pääsi sitten vastaiskusta hyökkäämään ja iski.

Saarikosken mukaan Säkylän jäähallin juhlapeli oli onnistunut tapahtuma, vaikka tuliaisiksi tuli vain yksi sarjapiste.

– Pojille on aina kivempi pelata, kun yleisöä on paikalla. Säkylässä on myös katsomo lähellä kenttää.

– Nämä ovat kovia juttuja yhteistyöseuroille, Saarikoski kommentoi.