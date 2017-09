EuPan Alina Koulik sai kutsun maajoukkueeseen

Euran Pallon Alina Koulik on mukana, kun alle 16-vuotiaiden tyttöjen jalkapallomaajoukkue pelaa ikäluokan ensimmäiset maaottelut lokakuussa.

Ohjelmassa on kaksi Valkeakoskella pelattavaa ottelua, joissa vastustajaksi asettuu Venäjän vuotta vanhempien ikäluokka.

EuPan ulvilalaispelaaja ei suinkaan ole ainut pikkuseurasta valmentaja Marko Salorannan ryhmään kelvannut. Myös maantieteellisesti joukkue on varsin kattava.

Satakunnasta mukaan mahtui myös Musan Salaman Emilia Tuomela.

– Hyvä niin, että tällaisia pelaajia löytyy ja tämä on osoitus siitä, että tässä vaiheessa voi hyvin pelata vielä pienemmässäkin seurassa, jossa valmennus on laadukasta. Mukana on tosiaan aika paljon pelaajia, jotka tulevat muualta kuin Naisten Liigan seurojen organisaatioista, Saloranta arvioi Palloliiton verkkosivuilla.