Euralaisesta karatevalmentaja Kai Keinäsestä Suomen olympiavalmentaja

Kai Keinänen on toiminut pitkään myös Suomen maajoukkuevalmentajana. Nyt hän saa työstä ensi kertaa palkkaa. Kuva: Juha Sinisalo

Karate valittiin Tokion vuoden 2020 kesäolympialaisiin. Suomi panostaa myös kyseisiin kisoihin panostamalla valmennukseen. Sinivalkoisia karatekoita kohti Tokiota lähtee luotsaamaan euralainen Kai Keinänen.

Vaatimaton Keinänen ei uudesta tittelistään juuri innostu, mutta sen tuoma palkka mahdollistaa entistä paremman keskittymisen valmentamiseen. Hänestä tulee ensi kertaa puolipäiväinen ammattivalmentaja.

– Käytännössä se tarkoittaa, että saan hieman enemmän aikaa. Raha on aikaa. Nyt pystyn vähän vähentämään töitäni. Millä nimellä tehtävä sitten on, se on ihan sama minulle.

Keinänen kertoo, että hän on tähän saakka valmentanut kaksikymmentä vuotta karatea vapaaehtoisesti.

Hänen fysioterapeutin työnsä on kärsinyt valmennuksesta vuosien varrella.

– Ulkomaan leirille lähtiessä lähtöä edeltävä ja paluun jälkeinen päivä ovat töissä kaikkein kiireisimpiä, kun minulla on koko päivän asiakkaita. Nyt olen lähdössä nuorten EM-kisoihin, ja paluun jälkeisen päivän otan vapaaksi. Sitä en ole voinut tehdä koskaan ennen.

Olympiavalmentajana hän saa itselleen kolmen ottelijan ryhmän, joka tähtää kohti Tokion vuoden 2020 kesäolympialaisia. Ryhmässä on kaksi hänen valmennettavaansa Emma Aronen ja Titta Keinänen. Joukon kolmas on Rajakylän Karateseuran Aaro Tuominen.

– On hienoa, että olympiakomiteassa on kova usko näihin ottelijoihin. Valmennuksen tehostamistuella saamme heille ainakin lisää ulkomaanleirejä, Keinänen näkee.

Hänen mukaansa Suomi on jo pitkään antanut lajissa monille maille tasoitusta. Karaten viime MM-kisoissa oli 119 maata, joista euralaisvalmentaja arvioi melkein puolen toimivan ammattimaisesti.

– Titta kävi hiljattain harjoittelemassa kuukauden verran Ecuadorin maajoukkueen kanssa. Siellä on kahdeksan täysammattilaisottelijaa, kaksi ammattivalmentajaa ja kaikki lääkäri- ja fysioterapiapalvelut.

Hän haluaakin muistuttaa, että olympiaunelma on lajissa kovan työn takana, ja karsintasysteemi tiukka. Kolmessa painoluokassa olympiarenkaita pääsee ihastelemaan vain kymmenen ottelijaa, kun halukkaita saattaa olla jopa tuhat.

– Arvokisat on ensin se päätavoite, niissä pitää menestyä. Sen jälkeen se olympiatähtäin tarkentuu. Ei se hyöty tällaisesta tuesta yhtäkkiä tule. Ehkä kahden vuoden päästä voi näkyä joku lisäarvo siitä, mitä nyt tehdään, Keinänen arvioi.